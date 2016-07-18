欧元债市：适用于刺激计划的债券日渐缺乏，欧洲央行压力增大

* 欧元区公债收益率下跌，焦点回到欧洲央行

* 欧洲央行周四举行政策会议，央行面临调整购债计划的压力

* 逾一半的德债不再适用于欧洲央行的资产购买计划

路透伦敦7月18日 - 欧洲央行(ECB)本周稍晚将召开会议，近来欧元区公债收益率大幅下挫，导致适用于欧洲央行规模1.7万亿欧元刺激计划的债券缺乏，央行要应对这一问题的压力加大。

据瑞士财富管理公司百达，因收益率跌破存款利率，约有55%的德国公债不再适用于欧洲央行的资产购买计划。这一比例较6月2日的38%上升，这是央行管委会最近一次召开货币政策会议的时间。

英国公投决定离开欧盟，给全球经济增长带来潜在冲击，这加速了全球债券收益率的跌势。面临英国退欧，各国央行有责任来支撑经济。

多数分析师预计欧洲央行在周四的会议上不会放宽政策，而会等到9月，届时该行将公布最新的经济预测。

货币市场价格显示，市场预期本周该央行降息10个基点的可能性不到20%。英国央行在上周举行退欧公投后首次政策会议，决定维持利率不变，令市场对欧洲央行将很快放宽政策的预期减弱。

不过，欧洲央行料维持温和立场，并可能调整购债计划，以解决爱尔兰、葡萄牙和德国等国家合资格公债稀缺的问题。

“欧洲央行本周可能不追加货币刺激计划，但可能调整计划，因为解决债券缺乏的问题更加迫切，”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann说。

德国10年期公债收益率周一下跌2个基点，至负0.08%，伸手可及近期触及的纪录低位负0.20%。