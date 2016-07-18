版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 04:59 BJT

美股盘后：雅虎公布第二季业绩后股价下跌0.9%

路透7月18日 - 雅虎 周一在盘后交易中下跌0.9%，之前该公司发布第二季业绩。

雅虎称，第二季GAAP营收为13.08亿美元，较去年同期增长5.2%，去年同期为12.43亿美元。非GAAP每股收益为0.09美元，GAAP每股亏损0.46美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估雅虎第二季为每股获利0.10美元，营收为10.8亿美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐