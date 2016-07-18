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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收涨，因预报美国天气炎热令人担忧作物生长

路透芝加哥7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，交易商表示，因天气预报显示美国中西部本周天气灼热，最新预报称，下周气温上升，湿度降低，投资者重新担心玉米生长前景。

市场也受回补空头提振，因周五美国商品期货交易委员会(CFTC) 数据显示，在截至7月12日该周，非商业交易商持有的净多头玉米头寸减少约9.3万口，至1.4216万口。

周末降骤雨补充土壤水份，有利玉米生长，缓和部份对本周天气炎热的担忧。

不过，中午发布的最新天气模型预计，下周玉米种植带再次出现高温天气，稍早的预报是气温会下降。

分析师预计，周一稍晚美国农业部(USDA)报告将显示美国玉米生长优良率为75%，低于之前一周的76%。

USDA称，最新一周出口检验美国玉米132.7509万吨，高于100-130万吨的市场预估区间。

12月玉米期货 上涨5美分，报每蒲式耳3.63-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为226,817口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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