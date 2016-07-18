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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因回补空头和玉米及大豆走坚

路透芝加哥7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨，交易商说，因回补空头，以及天气因素提振玉米及大豆市场走坚，惠及小麦价格。

CBOT-9月小麦期货 上涨4-3/4美分，结算价报4.29-1/2美元。

CBOT小麦受到支撑，周五美国商品期货交易委员会(CFTC) 数据显示，在截至7月12日该周，非商业交易商持有的CBOT小麦净空头头寸增加约1万口，至13.4383万口。

接受路透访查的分析师预计，周一稍晚美国农业部(USDA)报告将显示美国冬麦生长优良率为77%，高于之前一周的66%。

美国小麦单产创纪录高位，令美国农户硬红冬麦大丰收。

埃及当局周六买入30万吨小麦，包括18万吨罗马尼亚小麦和120吨俄罗斯小麦。

今日CBOT小麦期货预估成交量为102,174口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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