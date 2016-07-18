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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 05:55 BJT

表格：韩国6月PPI同比下降2.7%，降速为一年半来最慢

路透首尔7月19日 - 韩国央行周二公布数据显示，6月生产者物价同
比降幅为一年半来最小，主要因工业产品生产者物价跌速放缓。
    
    韩国6月生产者物价指数(PPI)较上年同期下降2.7%，延续自2014年8
月以来的跌势。6月同比跌幅为2014年12月来最小，5月数据修正后为同比
下跌3.0%。

    数据显示，6月PPI较前月上升0.2%，5月经修正后按月上升0.1%。
    
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)：

                          *6月    5月    *6月   5月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                    +0.2    +0.1    -2.7    -3.0
    主要类别
      农渔林产品           -1.7    -4.2    +0.4     0.0
      工业产品             +0.5    +0.7    -4.8    -5.2
      电力,自来水,燃气      0.0    -1.9    -7.3    -7.3
      服务业               +0.1    +0.1    +1.1    +1.1

    ＊数据还会有修正

    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54.
66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完
)
    
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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