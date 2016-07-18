表格：韩国6月PPI同比下降2.7%，降速为一年半来最慢

路透首尔7月19日 - 韩国央行周二公布数据显示，6月生产者物价同 比降幅为一年半来最小，主要因工业产品生产者物价跌速放缓。 韩国6月生产者物价指数(PPI)较上年同期下降2.7%，延续自2014年8 月以来的跌势。6月同比跌幅为2014年12月来最小，5月数据修正后为同比 下跌3.0%。 数据显示，6月PPI较前月上升0.2%，5月经修正后按月上升0.1%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)： *6月 5月 *6月 5月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI +0.2 +0.1 -2.7 -3.0 主要类别 农渔林产品 -1.7 -4.2 +0.4 0.0 工业产品 +0.5 +0.7 -4.8 -5.2 电力,自来水,燃气 0.0 -1.9 -7.3 -7.3 服务业 +0.1 +0.1 +1.1 +1.1 ＊数据还会有修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54. 66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完 ) (编译 利棣儿；审校 李军)