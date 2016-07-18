澳新经济指标预测--7月19日-7月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 7月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 7月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月25日当周 7月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 42.2 出口(亿新西兰元) -- 45.7 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.58 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一年 -- 逆差36.3 7月26日(二) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)