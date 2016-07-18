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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 06:26 BJT

《美国重要政经日程》--7月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布6月房屋开工数据

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券；并标售52周期国库券

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 (完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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