金砖国家：7月18日股汇市收盘纵览

路透7月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月18日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.26%，报870.13点。

中国股市：沪综指小幅收跌，3,100点整数关口技术压力加大

中国汇市：人民币大幅收跌，夜盘盘初失守6.7刷新逾五年半新低

香港股市：恒指收升，追随地区股市的涨势

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.63%，报56,484.215点，为2015年5月以来最高收位。巴西国家石油公司(Petrobras)股价上扬拉动大盘走高。

巴西汇市：雷亚尔连涨四日之后近乎收平，收报3.2497/17，上日收报3.2532/43。

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南非股市：收盘小跌，黄金类股跌幅居前，因土耳其政府称其挫败政变并掌控国家和经济之后，交易员减持避险头寸。指标Top-40指数 收盘下跌0.05%，报46,431.44点；大盘综合指数 收盘下跌0.08%，报53,046.31点。

南非汇市：兰特兑美元反弹2%，因土耳其忧虑缓解

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印度股市：连续第二日收低，投资者对近期表现出色的股票获利了结。BSE指数 收盘下跌0.32%，报27,746.66点；NSE指数 收盘下跌0.38%，报8,508.7点。

印度汇市：卢比追随亚币走软，因美元受好于预期的美国经济数据提振走高。卢比兑美元 收报67.2/67.21，上日收报67.0625/67.0725。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.59%，报969.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.21%，报504.04点。