金砖国家：7月18日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透7月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月18日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.26%，报870.13点。
中国股市：沪综指小幅收跌，3,100点整数关口技术压力加大
中国汇市：人民币大幅收跌，夜盘盘初失守6.7刷新逾五年半新低
香港股市：恒指收升，追随地区股市的涨势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.63%，报56,484.215点，为2015年5月以来最高收位。巴西国家石油公司(Petrobras)股价上扬拉动大盘走高。
巴西汇市：雷亚尔连涨四日之后近乎收平，收报3.2497/17，上日收报3.2532/43。
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南非股市：收盘小跌，黄金类股跌幅居前，因土耳其政府称其挫败政变并掌控国家和经济之后，交易员减持避险头寸。指标Top-40指数 收盘下跌0.05%，报46,431.44点；大盘综合指数 收盘下跌0.08%，报53,046.31点。
南非汇市：兰特兑美元反弹2%，因土耳其忧虑缓解
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印度股市：连续第二日收低，投资者对近期表现出色的股票获利了结。BSE指数 收盘下跌0.32%，报27,746.66点；NSE指数 收盘下跌0.38%，报8,508.7点。
印度汇市：卢比追随亚币走软，因美元受好于预期的美国经济数据提振走高。卢比兑美元 收报67.2/67.21，上日收报67.0625/67.0725。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.59%，报969.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.21%，报504.04点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.05%，报62.843；卢布兑欧元 升值0.63%，报69.66。(完) (整理 王颖；审校 张若琪)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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