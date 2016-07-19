《中国重要政经日程》--7月19日-9月11日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
=============================今日重要政经日程==========================
*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请商务部副部长高燕、中国贸促会副会长尹宗华、广西壮族自治区副主席张晓钦介绍中国-东盟经贸合作情况和第13届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会筹备情况，并答记者问。
--中国国务委员杨洁篪赴俄罗斯乌里扬诺夫斯克市出席中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会首次会议，至20日。
=============================近期重要政经日程==========================
7月23日（周六）
--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
7月24日（周日）
--中国人民银行和佳通银行主办的2016国际货币论坛在北京举行。
8月31日（周三）
*--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。
9月1日（周四）
*--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至2日。
9月3日（周六）
*--G20工商峰会在浙江杭州举行。
9月4日（周日）
--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。