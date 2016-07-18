《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月19日

7月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7548港元 HKD=) 美国股市周一小幅收高，道琼工业指数 上涨16.50点，或0.09%，至18,533.05点，标普500指数和 道琼工业指数再创新高，受助于美国银行盈利优于预期以及一宗大规模的科技业购并交易。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.310 0.75 13974 9.873 -0.38 中国铝业 8.510 -1.28 8844 2.640 0.37 中国移动 60.250 0.96 163889 93.445 -0.38 中国人寿 11.560 2.03 327154 17.929 1.41 中石油 70.630 0.43 20498 5.477 -0.41 中石化 75.210 0.75 11960 5.832 -0.13 汇丰控股 32.130 0.85 2021403 49.832 0.17 中电信 47.080 -0.06 5847 3.651 0.30 中国联通 10.360 -0.67 95403 8.034 -0.69 兖州煤业 6.680 1.06 6007 5.180 -0.19 华能国际 23.290 -2.35 31710 4.515 -0.33 南方航空 31.080 -1.43 1594 4.820 0.01 东方航空 28.280 0.11 1065 4.386 -0.32 中芯国际 4.160 0.00 1451 0.645 0.81 （完） (整理 梁慧仪)