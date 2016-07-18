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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 07:59 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月19日

7月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7548港元
HKD=)
    
    美国股市周一小幅收高，道琼工业指数 上涨16.50点，或0.09%，至18,533.05点，标普500指数和
道琼工业指数再创新高，受助于美国银行盈利优于预期以及一宗大规模的科技业购并交易。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              127.310     0.75        13974       9.873       -0.38
 中国铝业                            8.510       -1.28       8844        2.640       0.37
 中国移动                            60.250      0.96        163889      93.445      -0.38
 中国人寿                            11.560      2.03        327154      17.929      1.41
 中石油                              70.630      0.43        20498       5.477       -0.41
 中石化                              75.210      0.75        11960       5.832       -0.13
 汇丰控股                            32.130      0.85        2021403     49.832      0.17
 中电信                              47.080      -0.06       5847        3.651       0.30
 中国联通                            10.360      -0.67       95403       8.034       -0.69
 兖州煤业                            6.680       1.06        6007        5.180       -0.19
 华能国际                            23.290      -2.35       31710       4.515       -0.33
 南方航空                            31.080      -1.43       1594        4.820       0.01
 东方航空                            28.280      0.11        1065        4.386       -0.32
 中芯国际                            4.160       0.00        1451        0.645       0.81
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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