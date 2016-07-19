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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 08:04 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月19日

* 头版头条:

--中共中央国务院发布深化投融资体制改革意见，探索不再审批的管理模式，开展金融机构持有企业股权试点。

　

* 其他:

--国资委召开会议指出，下半年将加快各项政策落地，推进改革试点，优化资本投向，推动重组整合。

--万科 公告，其购买深圳地铁前海国际发展公司100%股权重组事项正在推进。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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