美国金融：利率低档回荡，银行业者喜迎新抵押贷款业务叩门

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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对于迫切需要利率上升以改善整体获利的美国大型银行而言，所有这些或许都是无济于事的安慰。尽管低利率带来新的抵押贷款业务，产生再融资费用，但在利率降至过低水平时，银行很难产生可观的收入。
美国银行业融资成本也上升，从而为利润率增添压力。
有时银行融资成本与银行通过放贷和投资取得获利的利差空间已经不多。短期和长期债券利率(收益率曲线)更加靠拢，使得银行无论是哪种形式的融资或贷款，都利润微薄。
“收益率曲线趋平以及长期的低利率环境，给所有金融机构带来挑战，”美国最大的抵押银行富国银行(Wells Fargo)的首席财务官John Shrewsberry说。
富国银行、摩根大通、花旗及美国银行均称，低利率是业绩改善的一大障碍。这些银行第二季利润较上年同期下滑1%至19%不等。(完)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿