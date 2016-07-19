版本:
中国
债券 | 2016年 7月 19日 星期二 10:41 BJT

美国金融：利率低档回荡，银行业者喜迎新抵押贷款业务叩门

对于迫切需要利率上升以改善整体获利的美国大型银行而言，所有这些或许都是无济于事的安慰。尽管低利率带来新的抵押贷款业务，产生再融资费用，但在利率降至过低水平时，银行很难产生可观的收入。

美国银行业融资成本也上升，从而为利润率增添压力。

有时银行融资成本与银行通过放贷和投资取得获利的利差空间已经不多。短期和长期债券利率(收益率曲线)更加靠拢，使得银行无论是哪种形式的融资或贷款，都利润微薄。

“收益率曲线趋平以及长期的低利率环境，给所有金融机构带来挑战，”美国最大的抵押银行富国银行(Wells Fargo)的首席财务官John Shrewsberry说。

富国银行、摩根大通、花旗及美国银行均称，低利率是业绩改善的一大障碍。这些银行第二季利润较上年同期下滑1%至19%不等。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐