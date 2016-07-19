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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月19日-7月26日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 7/20         德国            标售五年期联邦债券
 7/20         日本            标售20年期公债
 7/20         葡萄牙          标售国库券
 7/20         英国            标售票息4¼%、2039年到期公债
 7/21         日本            标售三个月期贴现国库券
 7/21         法国            标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债券
                              
                              
 7/22         日本            加强流动性标售
                              
 7/25         法国            标售国库券(BTF)
 7/25         美国            发售两年期债券
 7/26         美国            发售五年期债券
 7/26         意大利          标售零息/通胀保值债券
 7/26         日本            标售40年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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