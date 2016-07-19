美国与加拿大经济指标预测--7月19日-7月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月19日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 115 113.6 建筑许可(较前月) -- +0.5% 房屋开工年率(万户) 117 116.4 房屋开工(较前月) -- -0.3% 7月20日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 622.4 抵押贷款再融资指数 -- 2,869.8 7月21日(四) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月16日当周 26.5 25.4 四周均值(万人) -- 25.9 续请失业金人数(万人) 7月9日当周 214.5 214.9 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正5.0 正4.7 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.9% 房屋价格指数 -- 233.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 548 553 成屋销售(较前月) -0.5% +1.8% 1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.2% -0.2% 7月22日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.5% 央行核心CPI(较前月) 持平 +0.3% (较上年同期) +2.0% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 持平 +0.9% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +1.3% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.6 51.3 7月25日当周 7月25日(一) 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负18.30 7月26日(二) 1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -- +0.5% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1% 房价指数(较上年同期) -- +5.4% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 51.20 服务业PMI -- 51.4 1400 美国消费者信心 7月 95.5 98.0 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 56.0 55.1 新屋销售(较前月) 持平 -6.0% 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 7月 -- 负7 服务业指数 -- 0 制造业指数 -- 负3 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 7月 -- 15.6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 李爽)