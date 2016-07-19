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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 08:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月19日-7月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
        
    7月18日当周
    
    7月19日(二)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        6月       115        113.6
             建筑许可(较前月)                                     --        +0.5%
             房屋开工年率(万户)                                  117        116.4
             房屋开工(较前月)                                     --        -0.3%
    
    7月20日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --        622.4
                抵押贷款再融资指数                                --      2,869.8
    
    7月21日(四)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  5月      +0.2%       +0.1% 
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月16日当周      26.5        25.4
                 四周均值(万人)                                    --        25.9
                 续请失业金人数(万人)           7月9日当周      214.5       214.9
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数                7月      正5.0       正4.7
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      5月        --        +0.2%
                                     (较上年同期)                 --        +5.9%
                                 房屋价格指数                     --        233.8
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        6月        548         553
             成屋销售(较前月)                                   -0.5%       +1.8%
    1400 美国领先指标(较前月)                          6月      +0.2%       -0.2%
    
    7月22日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月     +0.1%        +0.4%
                              (较上年同期)                     +1.4%        +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                              持平        +0.3%
                          (较上年同期)                         +2.0%        +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        5月      持平        +0.9%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.3%        +1.3%
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值      51.6         51.3
    
    
    7月25日当周
    
    7月25日(一)
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  7月        --      负18.30 
    
    7月26日(二)
    1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月)        5月        --        +0.5%
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --        +1.1%
                                房价指数(较上年同期)              --        +5.4%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         7月初值        --        51.20
                   服务业PMI                                      --         51.4
    1400 美国消费者信心                                 7月     95.5         98.0
    1400 美国新屋销售年率(万户)                         6月     56.0         55.1
             新屋销售(较前月)                                   持平        -6.0%
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数                 7月       --          负7
                               服务业指数                         --            0
                               制造业指数                         --          负3
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                   7月       --         15.6
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英；审校 李爽)

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