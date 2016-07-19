《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月19日

*工商时报：

--为协助上市柜公司成长、转型，在金管会、证交所主导下，未来只要并购国外14个交易所的主板市场挂牌企业、并购未上市柜公司未损及每股净值、或经济部工业局出具证明者，并购相关限制均松绑。

--国银缩手大陆贷款后，又找不到新去处消化资金，已造成市场上更严重的资金泛滥问题。金融圈高层指出，金管会统计资料显示，从去年底到今年3月底，短短一季，银行从大陆收回的资金就超过千亿台币，如何去化这笔资金，已成为银行授信部门最伤脑筋的课题。

*经济日报：

--亚洲开发银行(ADB)在18日调降台湾今年的经济成长预测至1.1%，低于原估的1.6%，明年的预测也从1.8%下修至1.6%，主因是台湾经济不太可能立刻复苏。亚银也上修台湾今明两年的通膨预测，因央行预估将进一步宽松货币政策。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。