《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月19日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--为协助上市柜公司成长、转型，在金管会、证交所主导下，未来只要并购国外14个交易所的主板市场挂牌企业、并购未上市柜公司未损及每股净值、或经济部工业局出具证明者，并购相关限制均松绑。
--国银缩手大陆贷款后，又找不到新去处消化资金，已造成市场上更严重的资金泛滥问题。金融圈高层指出，金管会统计资料显示，从去年底到今年3月底，短短一季，银行从大陆收回的资金就超过千亿台币，如何去化这笔资金，已成为银行授信部门最伤脑筋的课题。
*经济日报：
--亚洲开发银行(ADB)在18日调降台湾今年的经济成长预测至1.1%，低于原估的1.6%，明年的预测也从1.8%下修至1.6%，主因是台湾经济不太可能立刻复苏。亚银也上修台湾今明两年的通膨预测，因央行预估将进一步宽松货币政策。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。