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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 08:20 BJT

《香港报摘》--经济日报7月19日

* 要闻版头条：

--中资祥祺集团斥45亿港元，向会德丰 购入红磡One HarbourGate东座全幢，尺价1.6万港元，较去年项目西座高约8%，为脱欧后最大额成交。

* 其他：

--香港宽频 获发流动虚拟网络营办商（Mobile virtual network operator，简称MVNO）服务牌照，最快下月试用；中资电讯商中电信 亦拟加入市场。不过，分析认为MVNO各自的定位不同，触发行业大规模降价的机会微。

--受人民币贷款放缓等影响，本港银行未有因汇价转弱而逆市抢存款，反而昨日有四家银行减定存息率，市场料境外机构须于下周一（7月25日）正式上缴存备金，为免闲资过多而暂无意高息吸存。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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