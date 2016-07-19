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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 08:26 BJT

《汇市简讯》美元/加元亚洲盘初上涨，但技术面呈中性

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* 亚洲市场全面开盘，美元/加元上涨0.1%，收复昨日失地

* 走势似乎更多受资金流动推动，而不是消息面推动，美国原油期货几无变动

* 技术面呈中性格局，5、10、20日均线相互穿插，趋势不明

* 早前低点1.2940，以及纽约时段低点1.2917构成初步支撑

* 10日移动均线切入位1.2992和纽约时段高点1.3023构成初步阻力

* 技术图表：reut.rs/29Jn5Bf

(完)

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