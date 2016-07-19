《汇市简讯》美元/加元亚洲盘初上涨，但技术面呈中性

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0015GMT -
* 亚洲市场全面开盘，美元/加元上涨0.1%，收复昨日失地
* 走势似乎更多受资金流动推动，而不是消息面推动，美国原油期货几无变动
* 技术面呈中性格局，5、10、20日均线相互穿插，趋势不明
* 早前低点1.2940，以及纽约时段低点1.2917构成初步支撑
* 10日移动均线切入位1.2992和纽约时段高点1.3023构成初步阻力
* 技术图表：reut.rs/29Jn5Bf
(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。