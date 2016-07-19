《全球重要经济事件一览表》--7月19日-7月26日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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7月19日(二)
北京--中国国务院新闻办举行新闻发布会，商务部副部长高燕、中国贸促会副会长尹宗华、广西壮族自治区副主席张晓钦介绍中国-东盟经贸合作情况和第13届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会筹备情况，并答记者问(0200)。
俄罗斯乌里扬诺夫斯克市--中国国务委员杨洁篪出席中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会首次会议(至20日)。
伦敦--英国央行副总裁伍兹(Sam Woods)在国会财政特别委员会(TSC)举行的任命听证会上发言(0815)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在英国上议院经济事务委员会就数字货币召开的听证会上发言(1405)。
悉尼--澳洲央行公布7月货币政策会议记录(0130)。
伦敦--国际货币基金组织(IMF)公布最新全球经济展望，包括英国经济成长新预估(1300)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月20日)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至7月21日)。
7月20日(三)
惠灵顿--新西兰央行更新经济评估，将公布经济评估更新摘要(2100)。
巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
7月21日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议，之后公布利率决定(1145)，央行总裁德拉吉召开记者会(1230)。
雅加达--印尼央行公布利率决定(0700)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。
7月23日(六)
成都--G20财长和央行行长会议(至24日)。
7月24日(日)
北京--中国人民银行和佳通银行主办2016国际货币论坛。
7月25日(一)
新加坡--新加坡金管局召开记者会，发布年度报告(0230)。
7月26日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至7月27日)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 李爽)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。