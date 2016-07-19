主要国家经济指标预测--7月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日(三) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -2.4% -2.7% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余340 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余362 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 1,288 0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 增加3.5 减少0.4 按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 5.0% 5.0% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 19.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 622.4 抵押贷款再融资指数 -- 2,869.8 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负8.0 负7.3 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月19日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.4% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% -- (较上年同期) +1.7% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 6月 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.8% +1.3% (未经季节调整，较上年同期) -0.5% -0.7% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -0.4% -0.5% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +0.7% +0.6% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 负6.8 9.0 现况指数 49.8 51.8 1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 115.3 115 建筑许可(较前月) +1.5% -- 房屋开工年率(万户) 118.9 117 房屋开工(较前月) +4.8% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)