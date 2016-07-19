主要国家经济指标预测--7月20日****

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日(三) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -2.4% -2.7% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余340 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余362 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 1,288 0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 增加3.5 减少0.4 按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 5.0% 5.0% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 19.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 622.4 抵押贷款再融资指数 -- 2,869.8 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负8.0 负7.3 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月19日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.4% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.5% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% -- (较上年同期) +1.7% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 6月 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.8% +1.3% (未经季节调整，较上年同期) -0.5% -0.7% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -0.4% -0.5% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +0.7% +0.6% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 负6.8 9.0 现况指数 49.8 51.8 1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 115.3 115 建筑许可(较前月) +1.5% -- 房屋开工年率(万户) 118.9 117 房屋开工(较前月) +4.8% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。