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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--7月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    
    7月20日(三)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月       +0.2%     +0.4%
                           (较上年同期)                          -2.4%     -2.7%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              5月         --    盈余340
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余362
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                     --      1,288
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      6月     增加3.5   减少0.4
             按ILO标准计算的失业率            截至5月的三个月     5.0%      5.0%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.3%     +2.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.3%     +2.3%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         7月         --       19.4
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --      622.4
                抵押贷款再融资指数                                 --    2,869.8
    1400 欧元区消费者信心指数                      7月初值       负8.0     负7.3
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数                7月         --        正3

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值    预估值
    
    7月19日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月      +0.2%     +0.2%
                            (较上年同期)                        +0.5%     +0.4%
             核心CPI(较前月)                                    +0.2%     +0.2%
                (较上年同期)                                    +1.4%     +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.4%     +0.2%
                           (较上年同期)                         +1.6%     +1.5%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                          +0.4%       -- 
                          (较上年同期)                          +1.7%       -- 
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       6月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)             +1.8%     +1.3%
                         (未经季节调整，较上年同期)             -0.5%     -0.7%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)             +0.2%     +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)             -0.4%     -0.5%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)         +0.1%     +0.1%
                             (未经季节调整，较上年同期)         +0.7%     +0.6%
    0900 德国ZEW经济景气指数                           7月      负6.8       9.0
                    现况指数                                     49.8      51.8
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        6月      115.3       115
             建筑许可(较前月)                                   +1.5%       -- 
             房屋开工年率(万户)                                 118.9       117
             房屋开工(较前月)                                   +4.8%       -- (完)             
 
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)

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