《香港报摘》--信报7月19日

* 要闻版头条：

--被喻为深圳富豪、拥有香港身份证的港区全国政协委员陈红天掌舵的地产投资公司祥祺集团宣布，斥资45亿港元购入会德丰 红磡One HarbourGate东座全幢商厦连商舖，拟用作集团在港总部及长期投资。连同早前买入的东半山豪宅＂傲璇＂5,000方尺单位及山顶歌赋山道15号屋地，陈红天不足一年已在港扫货近70亿港元。

* 其他：

--莎莎国际 本财政年度首季（4至6月）营业额17.1亿港元，下跌5.7%，其中港澳营业额减少5.4%，而同店销售则下跌4.8%。

--周大福 董事总经理黄绍基透露，旗下分店每年都有三分之一需要续租，在今年大部分业主愿意减租情况下，续租店舖租金均获一定程度的削减，其中游客区平均可获减租四至五成。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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