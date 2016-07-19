《香港报摘》--信报7月19日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 要闻版头条：
--被喻为深圳富豪、拥有香港身份证的港区全国政协委员陈红天掌舵的地产投资公司祥祺集团宣布，斥资45亿港元购入会德丰 红磡One HarbourGate东座全幢商厦连商舖，拟用作集团在港总部及长期投资。连同早前买入的东半山豪宅＂傲璇＂5,000方尺单位及山顶歌赋山道15号屋地，陈红天不足一年已在港扫货近70亿港元。
* 其他：
--莎莎国际 本财政年度首季（4至6月）营业额17.1亿港元，下跌5.7%，其中港澳营业额减少5.4%，而同店销售则下跌4.8%。
--周大福 董事总经理黄绍基透露，旗下分店每年都有三分之一需要续租，在今年大部分业主愿意减租情况下，续租店舖租金均获一定程度的削减，其中游客区平均可获减租四至五成。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。