版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 08:44 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆人气在东京市场再度转为偏空

0024GMT -

* 英镑/日圆暂时持稳，但风险偏下档，东京市场人气更为偏空

* 避险情绪带来支撑，但料只是暂时的

* 昨日高点141.29，100小时移动均线切入位139.63，隔夜低点在139.12；若跌破139.00，后市看空

* 英退欧、英国央行8月宽松政策前景，可能令英镑/日圆继续承压

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐