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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:01 BJT

《全球汇市》日圆处于三周半低点附近，楼市降温举措拖累新西兰元大跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1068  1.1071  -0.03  +1.92  1.0860
    美元/日圆            105.98  106.15  -0.16 -11.90  120.30
    欧元/日圆         117.31  117.55  -0.20 -10.09  130.47
    美元/瑞郎            0.9824  0.9822  +0.02  -1.94  1.0018
    英镑/美元            1.3253  1.3255  -0.02 -10.08  1.4738
    美元/加元            1.2973  1.2943  +0.23  -6.26  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7137  6.7084  +0.08  +2.22  6.5680
    澳元/美元            0.7542  0.7590  -0.63  +3.67  0.7275
    新西兰元/美元        0.7026  0.7113  -1.22  +2.95  0.6825
    澳元/日圆         79.970  80.570  -0.74  -8.73  87.620
    新西兰元/日圆     74.480  75.530  -1.39  -9.15  81.980
    英镑/日圆         140.48  140.68  -0.14 -20.73  177.22
    澳元/新西兰元     1.0734  1.0663  +0.67  +0.66  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/张若琪/戴素萍/王颖；审校 白云/张涛/李爽)

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