《中国报摘》--其他报纸重要消息7月19日

路透上海7月19日 -

**上海证券报**

--香港联交所数据显示，民生银行 副董事长卢志强及泛海系于7月11日和14日通过大宗交易接盘A股。斥资75亿元人民币增持后，现持有该行16.83亿股A股，占总股本约4.61%，仅次于安邦和刚刚结盟的“东方-华夏”5.48%。

--此前多次违约的东北特殊钢集团所发债券，将于周四(21日)召开债券持有人会议，讨论持有人会议相关事项。

--据悉，国家发改委经济运行调节局近日就有序放开发用电计划征求意见。业内人士认为，此举意味着发用电计划放开进入具体操作层面，电力交易批发市场即将形成。

--海南航空 称，拟以自有资金3,000万欧元从Azul S.A.购买其持有的TAP航空25%的可转债，对应享有TAP航空13.06%经济利益。交易完成后，合计持有TAP航空23%经济利益，在12个董事会席位中拥有1个可投票席位。

**证券时报**

--据统计，今年上半年91家券商累计承销债券2.37万亿，同比增166.29%。其中承销金额过百亿的券商共47家，较去年上半年的24家增近一倍；承销债券超过130只的有五家，去年同期超过100只的仅有一家。

**金融时报**

--上海清算所周一(18日)起推出人民币电解铜掉期中央对手清算业务。(完)