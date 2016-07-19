《中国报摘》--其他报纸重要消息7月19日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月19日 -
**上海证券报**
--香港联交所数据显示，民生银行 副董事长卢志强及泛海系于7月11日和14日通过大宗交易接盘A股。斥资75亿元人民币增持后，现持有该行16.83亿股A股，占总股本约4.61%，仅次于安邦和刚刚结盟的“东方-华夏”5.48%。
--此前多次违约的东北特殊钢集团所发债券，将于周四(21日)召开债券持有人会议，讨论持有人会议相关事项。
--据悉，国家发改委经济运行调节局近日就有序放开发用电计划征求意见。业内人士认为，此举意味着发用电计划放开进入具体操作层面，电力交易批发市场即将形成。
--海南航空 称，拟以自有资金3,000万欧元从Azul S.A.购买其持有的TAP航空25%的可转债，对应享有TAP航空13.06%经济利益。交易完成后，合计持有TAP航空23%经济利益，在12个董事会席位中拥有1个可投票席位。
**证券时报**
--据统计，今年上半年91家券商累计承销债券2.37万亿，同比增166.29%。其中承销金额过百亿的券商共47家，较去年上半年的24家增近一倍；承销债券超过130只的有五家，去年同期超过100只的仅有一家。
**金融时报**
--上海清算所周一(18日)起推出人民币电解铜掉期中央对手清算业务。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。