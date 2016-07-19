《香港报摘》--其他报纸重要消息7月19日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 星岛日报：
--消息指，兴业证券 旗下兴证国际拟在香港创业板上市，集资1-2亿美元，暂定于9月或10月上市。保荐人为兴证及海通国际。
* 苹果日报：
--市况低迷，惠理 公布，截至今年6月底止未经审核的基金管理资产总值约为133亿美元，与5月底持平。不过，截至6月底止半年，惠理旗下基金赎回净额为13亿美元，当中认购总额及赎回总额分别为20亿美元及33亿美元。
* 东方日报：
--丽新发展 位处于油塘工厂区内的住宅项目Ocean One，涉嫌违反《一手住宅物业销售条例》，遭一手住宅物业销售监管局提出检控，合共涉及19项控罪，案件今日在观塘裁判法院进行聆讯。
* 文汇报：
--市场消息透露，光大证券 H股可能会以低至预测市账率(P/B)1.05倍招股。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。