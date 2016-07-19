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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:05 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月19日

* 星岛日报：

--消息指，兴业证券 旗下兴证国际拟在香港创业板上市，集资1-2亿美元，暂定于9月或10月上市。保荐人为兴证及海通国际。

* 苹果日报：

--市况低迷，惠理 公布，截至今年6月底止未经审核的基金管理资产总值约为133亿美元，与5月底持平。不过，截至6月底止半年，惠理旗下基金赎回净额为13亿美元，当中认购总额及赎回总额分别为20亿美元及33亿美元。

* 东方日报：

--丽新发展 位处于油塘工厂区内的住宅项目Ocean One，涉嫌违反《一手住宅物业销售条例》，遭一手住宅物业销售监管局提出检控，合共涉及19项控罪，案件今日在观塘裁判法院进行聆讯。

* 文汇报：

--市场消息透露，光大证券 H股可能会以低至预测市账率(P/B)1.05倍招股。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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