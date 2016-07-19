港报社评：工厦活化泥沙俱下，亡羊补牢强化执行--明报7月19日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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淘大工业村迷你仓四级大火和长沙湾昌发工厦三级火警，接连发生，暴露了消防安全漏洞百出和涉及违规经营等问题。政府宣布将整顿工厦乱象，包括加强规管、提高工厦经营非法住宅（主要是劏房）刑事罚则等，显示政府要有所作为。历次工厦或旧式楼宇严重火警之后，政府都煞有介事开展大巡查，不过，风头火势之后，往往是雷声大雨点小，不了了之；今次能否奏功，尚待验证。另外，这两场火警揭示工厦活化政策在执行上出了问题，部门例行巡查时未彻底清除消防隐患，显示工厦消防安全现况，是当局取态欠积极的结果。
本港由上世纪80年代开始工业北移，不少工厦十室九空，本港土地资源匮乏，这种现象无疑是一种浪费。这些年，工厦业界或一些行业相互配合而陆续转型，在不违反工厦原来用途的规定下善用空间，例如一些创意产业落户工厦，可免负担商厦的高昂租金，拓阔了生存发展空间。到2010年，政府推出活化工厦政策，鼓励业主重建或改装工厦，进一步利用工厦资源，政策因应环境改变而调整，方向正确，只是执行下来却暴露消防安全隐患愈来愈多。迷你仓如雨后春笋进驻工厦，只是一个方面，淘大工业村大火之后巡查的一些发现，消防风险的严重程度，使人不安。
当局巡查发现，一些工厦被用作补习社、宗教聚会场所、商店、食肆、娱乐及康乐场所例如拳馆等，这些场所人流多，包括有小孩儿童停留进出。另外，这类工厦不少都有制造或贮存危险品牌照，潜伏消防风险之高，可想而知。按工厦地契规定，不容许＂工业＂与＂非工业＂用途混合存在，上述这类处所明显并非工业，违反了地契条款，若工厦业主向地政总署申请豁免，相信也难以获得批准。因此，这类工厦现况，实际上偏离了活化工厦原意，现在政府宣布对其中6幢进行首轮执管，勒令有关业主限期纠正，否则可能没收单位。当局强力执法，不仅有必要，而且应该扩及所有类似情况的工厦，彻底清除隐患。
这类工厦正如多数迷你仓一样，未符合工厦消防要求，风险显而易见。这些年，消防等部门应该巡查过有关场所，它们仍然营运，或许是有关人员未透彻掌握活化工厦政策，忽略了地契规定，致执法宽松，形成目前的局面。这类场所暴露的消防安全隐患不应该容忍，必须取缔。因为当局执法不严，使不少人以为合法，纷纷投入资金经营相关处所，一旦严格回归地契条款，他们只有结业，将损失不菲。消防安全须维持高标准，但是政府整顿工厦乱象时，不宜全盘否定活化工厦政策目标，只要消防安全提高到可接受程度，一些行业仍然应该准予经营，例如迷你仓和创作工作室等，当然前提是这类工厦不应该存有危险品。
长沙湾工厦的火警涉及＂劏房＂，工厦被用作住宅，是绝对不能接受的事，个中暴露有关人员执法不力，值得当局注意。有工厦业主间隔单位出租作为住宅用途，并非什么新鲜事，多年来传媒经常都有报道，情况明显违法，只是当局定期巡查为何未发现取缔，使人大惑不解。事实上，工厦＂劏房＂不仅出租，还有买卖，近日就有前线地产代理披露，虽然政府声言加强巡查，惟无碍工厦＂劏房＂销情；例如新蒲岗一幢工厦低层一个＂劏房＂单位，面积约266平方尺，近日以183万元售出，反映行情不俗。当然，＂劏房＂住客多为草根阶层，绝大多数都是租住单位。社区组织协会估计全港工厦＂劏房＂约5000户，住客约1.2万，他们大多在轮候公屋单位。
当局巡查人员一定见过工厦＂劏房＂，却仍然发展至有那么多人入住，相信与执法不力有关。政府官员推诿，声称是业主和租客拒绝开门让屋宇署人员入内查证，故难以蒐证；其实屋宇署若积极执法，频繁地向法庭申请手令入屋执行职务，并对付这类违法行为，则情况不会恶化如斯，以万计市民也不至于在高消防风险的环境下生活。政府表示将争取加强屋宇署人员入屋巡查的权力，同时检讨检控准则，提高刑事罚则，使处罚不再停留在罚款层次，并研究采取＂收回单位＂等措施，严厉打击；这些都是应该尽快推出的措施。当然，釜底抽薪是兴建更多公屋单位，让基层市民入住，毋须再受＂劏房＂煎熬。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。