港报社评：工厦活化泥沙俱下，亡羊补牢强化执行--明报7月19日

淘大工业村迷你仓四级大火和长沙湾昌发工厦三级火警，接连发生，暴露了消防安全漏洞百出和涉及违规经营等问题。政府宣布将整顿工厦乱象，包括加强规管、提高工厦经营非法住宅（主要是劏房）刑事罚则等，显示政府要有所作为。历次工厦或旧式楼宇严重火警之后，政府都煞有介事开展大巡查，不过，风头火势之后，往往是雷声大雨点小，不了了之；今次能否奏功，尚待验证。另外，这两场火警揭示工厦活化政策在执行上出了问题，部门例行巡查时未彻底清除消防隐患，显示工厦消防安全现况，是当局取态欠积极的结果。

本港由上世纪80年代开始工业北移，不少工厦十室九空，本港土地资源匮乏，这种现象无疑是一种浪费。这些年，工厦业界或一些行业相互配合而陆续转型，在不违反工厦原来用途的规定下善用空间，例如一些创意产业落户工厦，可免负担商厦的高昂租金，拓阔了生存发展空间。到2010年，政府推出活化工厦政策，鼓励业主重建或改装工厦，进一步利用工厦资源，政策因应环境改变而调整，方向正确，只是执行下来却暴露消防安全隐患愈来愈多。迷你仓如雨后春笋进驻工厦，只是一个方面，淘大工业村大火之后巡查的一些发现，消防风险的严重程度，使人不安。

当局巡查发现，一些工厦被用作补习社、宗教聚会场所、商店、食肆、娱乐及康乐场所例如拳馆等，这些场所人流多，包括有小孩儿童停留进出。另外，这类工厦不少都有制造或贮存危险品牌照，潜伏消防风险之高，可想而知。按工厦地契规定，不容许＂工业＂与＂非工业＂用途混合存在，上述这类处所明显并非工业，违反了地契条款，若工厦业主向地政总署申请豁免，相信也难以获得批准。因此，这类工厦现况，实际上偏离了活化工厦原意，现在政府宣布对其中6幢进行首轮执管，勒令有关业主限期纠正，否则可能没收单位。当局强力执法，不仅有必要，而且应该扩及所有类似情况的工厦，彻底清除隐患。

这类工厦正如多数迷你仓一样，未符合工厦消防要求，风险显而易见。这些年，消防等部门应该巡查过有关场所，它们仍然营运，或许是有关人员未透彻掌握活化工厦政策，忽略了地契规定，致执法宽松，形成目前的局面。这类场所暴露的消防安全隐患不应该容忍，必须取缔。因为当局执法不严，使不少人以为合法，纷纷投入资金经营相关处所，一旦严格回归地契条款，他们只有结业，将损失不菲。消防安全须维持高标准，但是政府整顿工厦乱象时，不宜全盘否定活化工厦政策目标，只要消防安全提高到可接受程度，一些行业仍然应该准予经营，例如迷你仓和创作工作室等，当然前提是这类工厦不应该存有危险品。

长沙湾工厦的火警涉及＂劏房＂，工厦被用作住宅，是绝对不能接受的事，个中暴露有关人员执法不力，值得当局注意。有工厦业主间隔单位出租作为住宅用途，并非什么新鲜事，多年来传媒经常都有报道，情况明显违法，只是当局定期巡查为何未发现取缔，使人大惑不解。事实上，工厦＂劏房＂不仅出租，还有买卖，近日就有前线地产代理披露，虽然政府声言加强巡查，惟无碍工厦＂劏房＂销情；例如新蒲岗一幢工厦低层一个＂劏房＂单位，面积约266平方尺，近日以183万元售出，反映行情不俗。当然，＂劏房＂住客多为草根阶层，绝大多数都是租住单位。社区组织协会估计全港工厦＂劏房＂约5000户，住客约1.2万，他们大多在轮候公屋单位。

当局巡查人员一定见过工厦＂劏房＂，却仍然发展至有那么多人入住，相信与执法不力有关。政府官员推诿，声称是业主和租客拒绝开门让屋宇署人员入内查证，故难以蒐证；其实屋宇署若积极执法，频繁地向法庭申请手令入屋执行职务，并对付这类违法行为，则情况不会恶化如斯，以万计市民也不至于在高消防风险的环境下生活。政府表示将争取加强屋宇署人员入屋巡查的权力，同时检讨检控准则，提高刑事罚则，使处罚不再停留在罚款层次，并研究采取＂收回单位＂等措施，严厉打击；这些都是应该尽快推出的措施。当然，釜底抽薪是兴建更多公屋单位，让基层市民入住，毋须再受＂劏房＂煎熬。（完）

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