修正-企业并购：豪掷320亿美元，日本软银创办人土耳其海边向ARM提亲

(更正：标题“土其其”有误，应为“土耳其”)

路透伦敦/东京7月18日 - 正当全球笼罩在英国公投退欧的风暴中时，日本软银 创办人孙正义却坐在土耳其的一家海边餐厅，试图说服ARM的老板们让他买下这家英国最成功的科技公司。

由于孙正义急欲谈成这笔交易，ARM Holdings 董事长Stuart Chambers中断了航海假期，与孙正义在土耳其马尔马里斯港会面，随行的还有ARM执行长Simon Segars。

“我在餐厅首次向他提亲”，孙正义在宣布该320亿美元收购案后对记者表示。

ARM公司一贯行事低调且善于分析，董事会正用这种方式来评估这宗收购案。从苹果 的iPhone到三星 的盖乐世(Galaxy)，几乎每一款智能手机，以及其他许多产品都采用ARM的技术。

AMM的严谨作法，长久以来让投资人印象深刻。

ARM的股价10年前报1英镑，根据软银的出价其价值17英镑。2015年采用该公司技术的芯片出货量创下148亿个的纪录高位，占全球市场的32%。该公司营收增长了15%至15亿美元，税前获利增加24%至5.12亿英镑。

身为创办人之一的科技长Mike Muller表示，“公司一直是侧重于工程领域，这是一家相当开放、透明化的公司，有时会有一点不讲情面，因为我猜想我们是一群稍稍孤僻、只想做对的事的工程师。”(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)