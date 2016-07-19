修正-企业并购：豪掷320亿美元，日本软银创办人土耳其海边向ARM提亲

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(更正：标题“土其其”有误，应为“土耳其”)
路透伦敦/东京7月18日 - 正当全球笼罩在英国公投退欧的风暴中时，日本软银 创办人孙正义却坐在土耳其的一家海边餐厅，试图说服ARM的老板们让他买下这家英国最成功的科技公司。
由于孙正义急欲谈成这笔交易，ARM Holdings 董事长Stuart Chambers中断了航海假期，与孙正义在土耳其马尔马里斯港会面，随行的还有ARM执行长Simon Segars。
“我在餐厅首次向他提亲”，孙正义在宣布该320亿美元收购案后对记者表示。
ARM公司一贯行事低调且善于分析，董事会正用这种方式来评估这宗收购案。从苹果 的iPhone到三星 的盖乐世(Galaxy)，几乎每一款智能手机，以及其他许多产品都采用ARM的技术。
AMM的严谨作法，长久以来让投资人印象深刻。
ARM的股价10年前报1英镑，根据软银的出价其价值17英镑。2015年采用该公司技术的芯片出货量创下148亿个的纪录高位，占全球市场的32%。该公司营收增长了15%至15亿美元，税前获利增加24%至5.12亿英镑。
身为创办人之一的科技长Mike Muller表示，“公司一直是侧重于工程领域，这是一家相当开放、透明化的公司，有时会有一点不讲情面，因为我猜想我们是一群稍稍孤僻、只想做对的事的工程师。”(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。