中国金融：上海清算所正式推出人民币电解铜掉期中央对手清算业务

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月19日 - 中国上海清算所周一稍晚称，当日正式推出人民币电解铜掉期中央对手清算业务，该产品是以上海有色网发布的1#电解铜现货价格为标的，以人民币计价、清算和结算的场外大宗商品金融衍生品。
上清所新闻稿并指出，运行首日，人民币电解铜掉期中央对手清算业务运行平稳。上海清算所共承接24笔人民币电解铜掉期交易，合计清算3,340个协议(16,700吨)、6.4亿元人民币。日终，人民币电解铜掉期持仓1,060个协议。
“该业务的成功上线，能够汇聚相关实体企业及机构投资者的交易报价，形成人民币电解铜远期价格曲线，有利于增加中国实体经济在大宗商品市场的交易报价能力，提升人民币在国际有色金属市场的定价话语权。”上清所称。
首笔人民币电解铜掉期交易由江铜国际贸易公司、铜陵有色金属集团上海投资贸易公司、国贸启润资本管理公司、中信证券 和招商证券 达成，共成交1,055个人民币电解铜掉期8月月度协议(5,275吨)，成交金额2.03亿元。
此前上海清算所已先后推出人民币远期运费协议、人民币铁矿石掉期、人民币动力煤掉期、自贸区铜溢价掉期、人民币苯乙烯掉期、自贸区乙二醇进口掉期、人民币集装箱掉期和中国沿海煤炭远期运费协议中央对手清算业务。2016年，上海清算所还将推出碳金融衍生品中央对手清算业务。（完） (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。