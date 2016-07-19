中国金融：上海清算所正式推出人民币电解铜掉期中央对手清算业务

路透上海7月19日 - 中国上海清算所周一稍晚称，当日正式推出人民币电解铜掉期中央对手清算业务，该产品是以上海有色网发布的1#电解铜现货价格为标的，以人民币计价、清算和结算的场外大宗商品金融衍生品。

上清所新闻稿并指出，运行首日，人民币电解铜掉期中央对手清算业务运行平稳。上海清算所共承接24笔人民币电解铜掉期交易，合计清算3,340个协议(16,700吨)、6.4亿元人民币。日终，人民币电解铜掉期持仓1,060个协议。

“该业务的成功上线，能够汇聚相关实体企业及机构投资者的交易报价，形成人民币电解铜远期价格曲线，有利于增加中国实体经济在大宗商品市场的交易报价能力，提升人民币在国际有色金属市场的定价话语权。”上清所称。

首笔人民币电解铜掉期交易由江铜国际贸易公司、铜陵有色金属集团上海投资贸易公司、国贸启润资本管理公司、中信证券 和招商证券 达成，共成交1,055个人民币电解铜掉期8月月度协议(5,275吨)，成交金额2.03亿元。