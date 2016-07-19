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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:21 BJT

中国政策：质检总局发布“十三五”规划，2020年质检合格率达92%以上

路透北京7月19日 - 中国质检总局发布“十三五”规划，对质量强国建设作出顶层设计，到2020年，产品质量国家监督抽查合格率达到92%以上，突出空气净化器、电饭煲、智能手机、儿童玩具等重点产品，不断提高国内消费品供给质量。

中国政府网周二刊登新闻稿称，2020年制造业质量竞争力指数达到84.5，万台特种设备死亡人数控制在0.29人以内，出口产品打假维权质量监测覆盖率达到30%。

大力加强质量综合管理，制定实施质量强国行动计划，定期发布区域性质量竞争力指数，建立健全公众参与质量治理机制，深入开展质量强省、质量强市、质量强县活动，全国质量强市示范城市达到50个以上。

实施质量品牌提升工程，批准国家地理标志产品500个，核准专用标志使用企业4,000家，建设国家地理标志产品保护示范区30家，培育地理标志国际知名品牌40个和国内知名品牌80个，命名80个全国知名品牌创建示范区，建设50个生态原产地产品保护示范区、500个保护产品。

强化产品质量安全监管和特种设备安全监管，实施特种设备风险预警与应急能力提升工程，建立1个国家级电梯应急处置数据汇集与分析处理平台，建设部署50个较大城市电梯应急处置示范应用，建设1个国家级特种设备检验检测政府实验室，支持建设一批区域性特种设备检验检测政府实验室。

加强进出口商品质量安全、对进出口战略资源性商品、危险品、消费品、汽车等重点敏感商品以及食品实施严格的质量安全监管，健全口岸公共卫生核心能力建设动态管理机制，完善口岸卫生监督体系，深度参与全球动植物有害生物跨境传播防控进程，严防外来有害生物入侵和物种资源流失。

深入开展“质检利剑”行动，加强对农资、建材、汽配、日用消费品、电子商务产品、食品相关产品等关系国计民生、健康安全、节能环保重点产品的执法打假工作，完善缺陷产品召回管理体系，督促企业履行召回义务，维护消费者合法权益。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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