中国政策：质检总局发布“十三五”规划，2020年质检合格率达92%以上

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京7月19日 - 中国质检总局发布“十三五”规划，对质量强国建设作出顶层设计，到2020年，产品质量国家监督抽查合格率达到92%以上，突出空气净化器、电饭煲、智能手机、儿童玩具等重点产品，不断提高国内消费品供给质量。
中国政府网周二刊登新闻稿称，2020年制造业质量竞争力指数达到84.5，万台特种设备死亡人数控制在0.29人以内，出口产品打假维权质量监测覆盖率达到30%。
大力加强质量综合管理，制定实施质量强国行动计划，定期发布区域性质量竞争力指数，建立健全公众参与质量治理机制，深入开展质量强省、质量强市、质量强县活动，全国质量强市示范城市达到50个以上。
实施质量品牌提升工程，批准国家地理标志产品500个，核准专用标志使用企业4,000家，建设国家地理标志产品保护示范区30家，培育地理标志国际知名品牌40个和国内知名品牌80个，命名80个全国知名品牌创建示范区，建设50个生态原产地产品保护示范区、500个保护产品。
强化产品质量安全监管和特种设备安全监管，实施特种设备风险预警与应急能力提升工程，建立1个国家级电梯应急处置数据汇集与分析处理平台，建设部署50个较大城市电梯应急处置示范应用，建设1个国家级特种设备检验检测政府实验室，支持建设一批区域性特种设备检验检测政府实验室。
加强进出口商品质量安全、对进出口战略资源性商品、危险品、消费品、汽车等重点敏感商品以及食品实施严格的质量安全监管，健全口岸公共卫生核心能力建设动态管理机制，完善口岸卫生监督体系，深度参与全球动植物有害生物跨境传播防控进程，严防外来有害生物入侵和物种资源流失。
深入开展“质检利剑”行动，加强对农资、建材、汽配、日用消费品、电子商务产品、食品相关产品等关系国计民生、健康安全、节能环保重点产品的执法打假工作，完善缺陷产品召回管理体系，督促企业履行召回义务，维护消费者合法权益。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。