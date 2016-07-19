港报财经评论：寻顶逐浪不妨，换马收割可取--信报7月19日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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寻顶逐浪不妨，换马收割可取/ 陆文
在全球预期央行放水下，市场正处于贪婪与恐惧的博弈，从恒指升破250天线及预期21500点附近阻力位，创出今年新高，不排除寻顶动力持续。虽然股市炒经济与业绩预期，两者均难寄厚望，若只能依赖一股资金流推动，却绝对是利短不利长。传统上，7月＂翻身＂后，8月多数调整，颇符合重视值博率及预期炒上落市的笔者心水，短炒落后与强势股，谨记热浪下玩逐浪容易乐极生悲，较合年轻激进者；对保守年长者，未来两周是收割期，两者取态应各异！现阶段正处于＂入货太迟、离场尚早＂的进退维谷时段。
目前市场预期各国央行放水的憧憬不变，虽然英伦银行上周意外地维持利率不变，但普遍认为8月是适合减息日子。近期日本首相安倍晋三部署＂直升机洒钱＂，更与曾倡议这部署的联储局前主席贝南奇会面，但尚未见有具体行动；同样，欧盟增购国债有所待，这股预期放水潮，配合月底美国议息不变居多， 南海事件菲律宾政府愿意北上洽谈下冷却，而土耳其政变不果，减低笔者早前关注政治风险带来黑天鹅出现的机会，均足以构成短期市况在高位遇阻下偏稳。
投资者却要留意，导致这个放水潮延后，主要因各国央行手上子弹有限，只要市场未出现失控乱子下＂拖得便拖＂。
事实上，英国与欧盟谈脱欧期间产生的争拗博弈，当地企业资金流向取态一旦出现走资明朗化，英伦银行才会被迫出手。同样，日本政府暂不敢冒直升机洒钱效果未如理想带来的破产风险，欧盟亦正等待意大利银行稍后进行的压力测试，一旦风险升温才会有拯救银行体系措施出台，且看这个放水期待能为大市维稳带来多久的效果，但此举未见可扭转全球经济低增长的趋向呢！
在预期7月份余下的日子偏稳，甚至在no news is good news下，配合部分资金在本港追逐落后板块，包括低息持续下受惠的REITs与地产股，一旦＂深港通＂期内落实，增添外资东来的兴趣，足以令恒指有望把上落区间略为推高一格，由原先预期19500至21500点，提升至介乎20000和22500点，但上望空间有限及上落市难有突破，再配合过去8月份的10年统计是＂八跌二升＂，且平均跌幅为一年之冠，达2.99%。笔者还是建议未来两周的寻顶期，最理想是获利回吐，只可等待另一个较理想的调整，才作新的吸纳部署。
从技术走势分析层面，大户绝对有勾画一个牛市诞生假象的能耐，包括出现50天线升越250天线的黄金交叉，但过往已强调，近年恒指出现高低幅度，如能成功收复反弹0.5的23433点才有望回稳，笔者较倾向其只能挑战反弹0.382约22216点附近阻力区，把整个上落区间推高一格至20000/22500点机会较大，对一切以值博率为依据原则下，短期寻顶宜沽勿追揸。
随着全球今年经济增长展望放缓，包括上半年内地GDP亦偏弱下，可预期稍后企业公布中期业绩，难具推动大市升浪的条件，单从上市企业发出中期业绩盈喜与盈警数目，分别为盈喜52间，盈警数目高达169间，差不多是1比3，投资者可预期新一轮炒中期业绩难寄厚望，当然可视作个股寻宝的分析依据，从盈喜中以近期公布一批获供给侧改革，以及减产能去库存的板块较明显，由马钢 与中煤能源 两个原材料板块转亏为盈，其余信义光能 与中科光电 均见纯利增长逾半，上石化 预期半年多赚70%至90%，中国飞机租赁 中期纯利较去年倍增，但整体业绩增长缺乏亮点。
至于发盈警的169间公司中，一众本地零售股如周生生 中期溢利减50%至60%，翠华 溢利按年跌逾50%，亚洲水泥 与西部水泥 均录得亏损，石化股如中石化油服 、百勤油服 均在低油价中盈转亏，刚公布的四环医药 料中期净利润录得负增长，而惠理 料中期纯利少于500万元，反映基金业处境困难，不少出口相关工业股亦欠佳，反映大部分行业业绩倒退较多，难怪资金持续追捧收入相对稳定及具派息能力的强势股，不排除炒中期业绩会是强弱两极化。
对有意利用今次业绩期整合投资组合者，不妨持续利用反弹减持上游业务股份，特别是资源类及航运板块。
从腾讯 等科网类股份在新经济保持增长势头下，不妨视为寻宝＂换马＂对象，其余医疗保健及汽车板块亦可留意，至于上周提及的濠赌股亦已有不错反弹，却是炒上落的对象，见好即收。
至于憧憬＂深港通＂启航应是下半年，甚至在第三季，对目前全球资金泛滥下，应具有中线收集价值。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。