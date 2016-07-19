港报财经评论：寻顶逐浪不妨，换马收割可取--信报7月19日

寻顶逐浪不妨，换马收割可取/ 陆文

在全球预期央行放水下，市场正处于贪婪与恐惧的博弈，从恒指升破250天线及预期21500点附近阻力位，创出今年新高，不排除寻顶动力持续。虽然股市炒经济与业绩预期，两者均难寄厚望，若只能依赖一股资金流推动，却绝对是利短不利长。传统上，7月＂翻身＂后，8月多数调整，颇符合重视值博率及预期炒上落市的笔者心水，短炒落后与强势股，谨记热浪下玩逐浪容易乐极生悲，较合年轻激进者；对保守年长者，未来两周是收割期，两者取态应各异！现阶段正处于＂入货太迟、离场尚早＂的进退维谷时段。

目前市场预期各国央行放水的憧憬不变，虽然英伦银行上周意外地维持利率不变，但普遍认为8月是适合减息日子。近期日本首相安倍晋三部署＂直升机洒钱＂，更与曾倡议这部署的联储局前主席贝南奇会面，但尚未见有具体行动；同样，欧盟增购国债有所待，这股预期放水潮，配合月底美国议息不变居多， 南海事件菲律宾政府愿意北上洽谈下冷却，而土耳其政变不果，减低笔者早前关注政治风险带来黑天鹅出现的机会，均足以构成短期市况在高位遇阻下偏稳。

投资者却要留意，导致这个放水潮延后，主要因各国央行手上子弹有限，只要市场未出现失控乱子下＂拖得便拖＂。

事实上，英国与欧盟谈脱欧期间产生的争拗博弈，当地企业资金流向取态一旦出现走资明朗化，英伦银行才会被迫出手。同样，日本政府暂不敢冒直升机洒钱效果未如理想带来的破产风险，欧盟亦正等待意大利银行稍后进行的压力测试，一旦风险升温才会有拯救银行体系措施出台，且看这个放水期待能为大市维稳带来多久的效果，但此举未见可扭转全球经济低增长的趋向呢！

在预期7月份余下的日子偏稳，甚至在no news is good news下，配合部分资金在本港追逐落后板块，包括低息持续下受惠的REITs与地产股，一旦＂深港通＂期内落实，增添外资东来的兴趣，足以令恒指有望把上落区间略为推高一格，由原先预期19500至21500点，提升至介乎20000和22500点，但上望空间有限及上落市难有突破，再配合过去8月份的10年统计是＂八跌二升＂，且平均跌幅为一年之冠，达2.99%。笔者还是建议未来两周的寻顶期，最理想是获利回吐，只可等待另一个较理想的调整，才作新的吸纳部署。

从技术走势分析层面，大户绝对有勾画一个牛市诞生假象的能耐，包括出现50天线升越250天线的黄金交叉，但过往已强调，近年恒指出现高低幅度，如能成功收复反弹0.5的23433点才有望回稳，笔者较倾向其只能挑战反弹0.382约22216点附近阻力区，把整个上落区间推高一格至20000/22500点机会较大，对一切以值博率为依据原则下，短期寻顶宜沽勿追揸。

随着全球今年经济增长展望放缓，包括上半年内地GDP亦偏弱下，可预期稍后企业公布中期业绩，难具推动大市升浪的条件，单从上市企业发出中期业绩盈喜与盈警数目，分别为盈喜52间，盈警数目高达169间，差不多是1比3，投资者可预期新一轮炒中期业绩难寄厚望，当然可视作个股寻宝的分析依据，从盈喜中以近期公布一批获供给侧改革，以及减产能去库存的板块较明显，由马钢 与中煤能源 两个原材料板块转亏为盈，其余信义光能 与中科光电 均见纯利增长逾半，上石化 预期半年多赚70%至90%，中国飞机租赁 中期纯利较去年倍增，但整体业绩增长缺乏亮点。

至于发盈警的169间公司中，一众本地零售股如周生生 中期溢利减50%至60%，翠华 溢利按年跌逾50%，亚洲水泥 与西部水泥 均录得亏损，石化股如中石化油服 、百勤油服 均在低油价中盈转亏，刚公布的四环医药 料中期净利润录得负增长，而惠理 料中期纯利少于500万元，反映基金业处境困难，不少出口相关工业股亦欠佳，反映大部分行业业绩倒退较多，难怪资金持续追捧收入相对稳定及具派息能力的强势股，不排除炒中期业绩会是强弱两极化。

对有意利用今次业绩期整合投资组合者，不妨持续利用反弹减持上游业务股份，特别是资源类及航运板块。

从腾讯 等科网类股份在新经济保持增长势头下，不妨视为寻宝＂换马＂对象，其余医疗保健及汽车板块亦可留意，至于上周提及的濠赌股亦已有不错反弹，却是炒上落的对象，见好即收。

至于憧憬＂深港通＂启航应是下半年，甚至在第三季，对目前全球资金泛滥下，应具有中线收集价值。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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