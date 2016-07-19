中国个股：绿地控股上半年净利达45.89亿元，同比增16.6%--业绩快报

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月19日 - 中国大型房地产企业--绿地控股 周一稍晚公布其上半年业绩快报，上半年实现净利45.89亿元人民币，同比增长16.63%，业绩增长动力主要来自房地产项目竣工交付量增加及近期并购的两家建筑公司贡献。
业绩快报显示，上半年营业总收入达1,081.49亿元，同比增长25.57%；每股收益0.38元。
据公司公告，上半年房地产主业实现合同销售金额1,107.71亿元，同比增长34%。同期，公司基建业务新增项目数和工程总金额同比均有大幅增长，上半年新增项目数961个；项目总金额530亿元，同比增5.44倍。
去年绿地并购了贵州建工集团有限公司，今年上半年又将江苏省建筑工程集团有限公司纳入旗下，绿地的基建业务开始发力。
未来绿地房地产业务将继续布局一二线城市。公司新闻稿引述公司董事长张玉良的话称，“将资源集中于一二线及省会城市，目前及下阶段仍将是绿地的布局方向。新人口、新需求、新产业为区域中心城市输送源源不断的新需求，仍将形成最强有力的支撑。”
新闻稿还指出，上半年绿地金融参与了参与了奇虎360私有化回归、五矿金融重组等股权投资市场热点项目。下半年，金融板块在进一步提升盈利的同时，将谋求更多运作模式上的创新：债权投资方面，将探索将类金融业务资产打包推向资本市场；股权投资方面将做强一二级市场投资联动，并探索实施“并购重组+包装上市”的业务模式；银行、证券及保险等重点牌照获取也有望获得突破。
绿地控股A股周一收报10.04元，过去一个月累计微跌0.1%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。