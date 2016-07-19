金属期市：伦铜几无变动，等待新交投线索

数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露 。这令中国建筑业引领下的经济反弹之势可能无法持续的担忧加重。