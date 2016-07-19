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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:44 BJT

金属期市：伦铜几无变动，等待新交投线索

上海期货交易所期镍 隔夜反弹2.5%，与LME期镍 周一涨幅相当。菲律宾供应下降周一支撑期镍。周二LME期镍持平。

数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露 。这令中国建筑业引领下的经济反弹之势可能无法持续的担忧加重。

德国央行周一发布月报称，德国经济在第二季表现疲软后未来数月将反弹，英国公投决定退欧影响短期来看有限。

力拓 周二维持对澳洲矿场全年铁矿石出货约3.3亿吨的预测，但天气条件或带来影响。

商品价格低迷引发刚果大型矿厂大规模裁员，小规模矿企正在协助填补由此导致的缺口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/侯雪苹；审校 王丽鑫/李爽)

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