金属期市：伦铜几无变动，等待新交投线索

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
上海期货交易所期镍 隔夜反弹2.5%，与LME期镍 周一涨幅相当。菲律宾供应下降周一支撑期镍。周二LME期镍持平。
数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露 。这令中国建筑业引领下的经济反弹之势可能无法持续的担忧加重。
德国央行周一发布月报称，德国经济在第二季表现疲软后未来数月将反弹，英国公投决定退欧影响短期来看有限。
力拓 周二维持对澳洲矿场全年铁矿石出货约3.3亿吨的预测，但天气条件或带来影响。
商品价格低迷引发刚果大型矿厂大规模裁员，小规模矿企正在协助填补由此导致的缺口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/侯雪苹；审校 王丽鑫/李爽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。