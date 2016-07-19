港报社评：中资买地买楼，商厦鹤立鸡群--经济日报7月19日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
再有内地企业买入本港全幢甲级商厦，中资在本港商厦市场日趋活跃，除图＂走出去＂与分散投资，亦因要在港设点增国际知名度。此预示本港整体物业市场中，商厦表现有望跑赢。
一家深圳企业昨宣布，本月初斥资45亿元，向本港发展商购入位于红磡的全幢甲级商厦，而该商厦项目的另一期数，早在去年底已被另一家内地国企买入。事实上，有关交易并非个别例子，近年中资在本港物业市场的参与度日渐提升，在土地以至商厦市场，皆频见中资出手。
就如购入该红磡甲级商厦的深圳企业，其主席早前才斥21亿元，向本港财团购入一幅山顶地皮。而过去两年港府推出的约50多幅住宅地中，由中资独资或合资投得的约占近两成。至于商厦市场方面，中资企业一掷数十亿以至上百亿元，购入本港整幢甲级商厦的天价交易，近年亦频频出现。本港物业特别是甲级商厦获中资青睐的底因，应至少有二。
其一，资金＂走出去＂。不少内地企业坐拥巨额资金，本已希望跳出内地进军其他市场，并助投资更多元化。随着内地经济调整影响投资机会、人民币又趋向贬值等因素，令中资＂走出去＂意愿更强。
而本港市场近水楼台，更关键是甲级商厦新增供应有限，租务市场活跃，整体空置率低于4%，个别核心区空置率更仅约1%，投资回报稳定，遂成中资出手目标。
其二，助中资建品牌形象。内地虽已成全球第二大经济国，惟本港的国际大都会独特优势，仍难被其他内地城市取代。不少中资企业透过收购在港贵重物业建立地区总部，并一并购入商厦的命名权，甚至在维港两岸清晰可见的巨型天台LED招牌使用权，借助香港物业市场舞台，提升企业在国际上的能见度与知名度。
在上述两个原因下，或预示中资大手笔购入本港贵重物业、尤其甲级商厦的交易，应将陆续有来，为本港物业市道、商厦市场，带来微妙变化。
一方面，本港整体楼市表现虽偏软，惟中资对本港商厦的需求料续增加，写字楼楼价有望因获北水垂青偏强，成各类物业中表现较强的领域。 此外，由于本港核心商业区如中环一地难求，该区甲级商厦物业特别是有机会全幢转让的，已经买少见少，中资买家很可能要转战其他周边商业区，如湾仔、东九龙等，才较有机会购得心头好。 (完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。