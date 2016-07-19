港报社评：中资买地买楼，商厦鹤立鸡群--经济日报7月19日

再有内地企业买入本港全幢甲级商厦，中资在本港商厦市场日趋活跃，除图＂走出去＂与分散投资，亦因要在港设点增国际知名度。此预示本港整体物业市场中，商厦表现有望跑赢。

一家深圳企业昨宣布，本月初斥资45亿元，向本港发展商购入位于红磡的全幢甲级商厦，而该商厦项目的另一期数，早在去年底已被另一家内地国企买入。事实上，有关交易并非个别例子，近年中资在本港物业市场的参与度日渐提升，在土地以至商厦市场，皆频见中资出手。

就如购入该红磡甲级商厦的深圳企业，其主席早前才斥21亿元，向本港财团购入一幅山顶地皮。而过去两年港府推出的约50多幅住宅地中，由中资独资或合资投得的约占近两成。至于商厦市场方面，中资企业一掷数十亿以至上百亿元，购入本港整幢甲级商厦的天价交易，近年亦频频出现。本港物业特别是甲级商厦获中资青睐的底因，应至少有二。

其一，资金＂走出去＂。不少内地企业坐拥巨额资金，本已希望跳出内地进军其他市场，并助投资更多元化。随着内地经济调整影响投资机会、人民币又趋向贬值等因素，令中资＂走出去＂意愿更强。

而本港市场近水楼台，更关键是甲级商厦新增供应有限，租务市场活跃，整体空置率低于4%，个别核心区空置率更仅约1%，投资回报稳定，遂成中资出手目标。

其二，助中资建品牌形象。内地虽已成全球第二大经济国，惟本港的国际大都会独特优势，仍难被其他内地城市取代。不少中资企业透过收购在港贵重物业建立地区总部，并一并购入商厦的命名权，甚至在维港两岸清晰可见的巨型天台LED招牌使用权，借助香港物业市场舞台，提升企业在国际上的能见度与知名度。

在上述两个原因下，或预示中资大手笔购入本港贵重物业、尤其甲级商厦的交易，应将陆续有来，为本港物业市道、商厦市场，带来微妙变化。

一方面，本港整体楼市表现虽偏软，惟中资对本港商厦的需求料续增加，写字楼楼价有望因获北水垂青偏强，成各类物业中表现较强的领域。 此外，由于本港核心商业区如中环一地难求，该区甲级商厦物业特别是有机会全幢转让的，已经买少见少，中资买家很可能要转战其他周边商业区，如湾仔、东九龙等，才较有机会购得心头好。 (完)

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