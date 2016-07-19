中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全数下跌，CFETS指数微跌至94.44

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.02%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.39，BIS篮子指数微跌至95.4 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.44%，SDR篮子指数跌3.49%，BIS指数跌6.20% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬 价 点数 人民币 6.6971 -10 欧元 7.4167 -163 日圆 6.3126 338 港元 0.8636 -0.7 英镑 8.8885 -230 澳元 5.0691 114 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.7146 212 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.9677 7 > 瑞郎 6.8189 -211 加元 5.1629 46 林吉特 0.5916 -8.1 卢布 9.3777 -952 泰铢 5.2132 -87 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.15，较上日持平；RXY全球在岸人民币指数 报95.16，较上日微升0.0 9%；RXY参考离岸人民币指数 报95.06，较上日微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数 报95.07，较上日微升0.08%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。