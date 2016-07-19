中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全数下跌，CFETS指数微跌至94.44

路透上海7月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.02%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.39，BIS篮子指数微跌至95.4 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.44%，SDR篮子指数跌3.49%，BIS指数跌6.20% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬 价 点数 人民币 6.6971 -10 欧元 7.4167 -163 日圆 6.3126 338 港元 0.8636 -0.7 英镑 8.8885 -230 澳元 5.0691 114 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.7146 212 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.9677 7 > 瑞郎 6.8189 -211 加元 5.1629 46 林吉特 0.5916 -8.1 卢布 9.3777 -952 泰铢 5.2132 -87 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.15，较上日持平；RXY全球在岸人民币指数 报95.16，较上日微升0.0 9%；RXY参考离岸人民币指数 报95.06，较上日微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数 报95.07，较上日微升0.08%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)