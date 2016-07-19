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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全数下跌，CFETS指数微跌至94.44

路透上海7月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微跌0.02%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.39，BIS篮子指数微跌至95.4
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.44%，SDR篮子指数跌3.49%，BIS指数跌6.20%
。

 CFETS篮子货币         今日中间   CFETS篮子货币较上日升贬
                       价         点数
 人民币                   6.6971                       -10
 欧元                     7.4167                      -163
 日圆                     6.3126                       338
 港元                     0.8636                      -0.7
 英镑                     8.8885                      -230
 澳元                     5.0691                       114
 新西兰元<NZDCNY=PBOC     4.7146                       212
 >                                
 新加坡元<SGDCNY=PBOC     4.9677                         7
 >                                
 瑞郎                     6.8189                      -211
 加元                     5.1629                        46
 林吉特                   0.5916                      -8.1
 卢布                     9.3777                      -952
 泰铢                     5.2132                       -87
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.15，较上日持平；RXY全球在岸人民币指数 报95.16，较上日微升0.0
9%；RXY参考离岸人民币指数 报95.06，较上日微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数
 报95.07，较上日微升0.08%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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