港报财经评论：低吸强势股，捧腾讯瑞声--经济日报7月19日

低吸强势股，捧腾讯瑞声/ 林瑞芬

土耳其政局迅速恢复稳定，环球股市暂逃过大震荡一劫！恒指昨收报21803点，升0.7%；国指收报9090点，升0.5%，大市成交额只有555亿元。 虽然美股屡创新高，港股随之，但成交显见有限度，启示投资者对当前亢奋的股市表现，如雾里看花，抱审慎态度，在避险和投险的交替底下，股市弹容易、回跌也容易，投资股票这类相对高风险的资产时，就不能随心重注，有也只宜小注博大雾。

综观蓝筹股大形势，保持着＂强者恒强＂的状况。腾讯 虽被主席马化腾旗下马化腾环球基金会于上周四在场内，以每股平均价约181.419元，减持200万股股份，但影响有限，腾讯昨升0.1%至185元。

即时通讯服务业者Line上周于日本首日挂牌曾较招股价升逾5成，Line美国预托证券亦于纽约交易所挂牌，收市较招股价高26%。Line股价造好，料对腾讯有催化作用，因腾讯旗下也有微信及其他社交平台可相比。据交银国际上周报告就比对了两者的分野。该行估算微信收入是Line的1.6倍，且增速高于Line，而Line的用户增长已放缓，基本稳定。

腾讯旗下微信游戏收入是Line的2.8倍，微信游戏ARPU值（13.2美元/月）亦高于Line（4.2美元/月），原因是相较于Line游戏主要以小游戏、休闲游戏为主，微信游戏已开始向重度（一般指玩家投入精力，深度较高）游戏类型扩展。此外，微信广告收入主要包括订阅号点击广告，按照广告点击，以CPC（Cost Per Click，按每次点击计价）计价，而不同于Line向订阅号收取固定会员费的模式。微信于2015年1月开始上綫＂朋友圈＂广告，则类似于Line于2015年底上綫的信息流广告。

技术上，腾讯今年3月以来一直沿50天綫反覆向上，后市遇有回吐近此为逢低收集的机遇，向上挑战200元心理关口只是时间问题。

科技产品的硬件制造，＂强者恒强＂规律中掘金，则可留意瑞声科技 。瑞声不断把产品升级，令公司的收入及盈利维持增长势头。据招商证券最新预测，由于内地声学产品升级（包括speaker-box／身历声／防水设计）和无綫射频结构件出货量提升幅度够大，可抵消苹果触控马达疲软的需求影响，公司将于8月中公布2016年第二季度业绩，收入和盈利有望分别按年增长26%及23.5%，至30.16亿元（人民币．下同）及7.84亿元。在产品（如speaker-box／防水／身历声产品）自动化水平提升，以及利润率较高的非声学分部贡献增加的带动下，招商证券预测瑞声的毛利率将达到21.4%，按年持平、但按季微升。

招商证券也预期由于良率和利用率提升，以及触控马达和无綫射频结构件在产品组合中的占比增加，瑞声整体毛利率将在第三、第四季度上升至41.7%及42.2%。由此，招商证券预测，瑞声第三季度的收入及盈利分别为39.37亿元及10.61亿元，盈利按年增长24.7%；第四季度的收入及盈利分别为51.8亿元及14.03亿元，盈利按年增长38.2%。

据《经济通》综合预测，2016及2017年度瑞声的每股盈利分别为2.95元及3.37元，惟月内不乏有最新报告预测高于平均值，如海通证券估为3.25元及4元；德银估为3.04元及3.58元；招商证券估为3.17元及3.69元。目标估值70港元以上，支持位配合100天綫60港元左右参考，遇有回吐低吸。（完）

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