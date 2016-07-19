港报财经评论：低吸强势股，捧腾讯瑞声--经济日报7月19日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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低吸强势股，捧腾讯瑞声/ 林瑞芬
土耳其政局迅速恢复稳定，环球股市暂逃过大震荡一劫！恒指昨收报21803点，升0.7%；国指收报9090点，升0.5%，大市成交额只有555亿元。 虽然美股屡创新高，港股随之，但成交显见有限度，启示投资者对当前亢奋的股市表现，如雾里看花，抱审慎态度，在避险和投险的交替底下，股市弹容易、回跌也容易，投资股票这类相对高风险的资产时，就不能随心重注，有也只宜小注博大雾。
综观蓝筹股大形势，保持着＂强者恒强＂的状况。腾讯 虽被主席马化腾旗下马化腾环球基金会于上周四在场内，以每股平均价约181.419元，减持200万股股份，但影响有限，腾讯昨升0.1%至185元。
即时通讯服务业者Line上周于日本首日挂牌曾较招股价升逾5成，Line美国预托证券亦于纽约交易所挂牌，收市较招股价高26%。Line股价造好，料对腾讯有催化作用，因腾讯旗下也有微信及其他社交平台可相比。据交银国际上周报告就比对了两者的分野。该行估算微信收入是Line的1.6倍，且增速高于Line，而Line的用户增长已放缓，基本稳定。
腾讯旗下微信游戏收入是Line的2.8倍，微信游戏ARPU值（13.2美元/月）亦高于Line（4.2美元/月），原因是相较于Line游戏主要以小游戏、休闲游戏为主，微信游戏已开始向重度（一般指玩家投入精力，深度较高）游戏类型扩展。此外，微信广告收入主要包括订阅号点击广告，按照广告点击，以CPC（Cost Per Click，按每次点击计价）计价，而不同于Line向订阅号收取固定会员费的模式。微信于2015年1月开始上綫＂朋友圈＂广告，则类似于Line于2015年底上綫的信息流广告。
技术上，腾讯今年3月以来一直沿50天綫反覆向上，后市遇有回吐近此为逢低收集的机遇，向上挑战200元心理关口只是时间问题。
科技产品的硬件制造，＂强者恒强＂规律中掘金，则可留意瑞声科技 。瑞声不断把产品升级，令公司的收入及盈利维持增长势头。据招商证券最新预测，由于内地声学产品升级（包括speaker-box／身历声／防水设计）和无綫射频结构件出货量提升幅度够大，可抵消苹果触控马达疲软的需求影响，公司将于8月中公布2016年第二季度业绩，收入和盈利有望分别按年增长26%及23.5%，至30.16亿元（人民币．下同）及7.84亿元。在产品（如speaker-box／防水／身历声产品）自动化水平提升，以及利润率较高的非声学分部贡献增加的带动下，招商证券预测瑞声的毛利率将达到21.4%，按年持平、但按季微升。
招商证券也预期由于良率和利用率提升，以及触控马达和无綫射频结构件在产品组合中的占比增加，瑞声整体毛利率将在第三、第四季度上升至41.7%及42.2%。由此，招商证券预测，瑞声第三季度的收入及盈利分别为39.37亿元及10.61亿元，盈利按年增长24.7%；第四季度的收入及盈利分别为51.8亿元及14.03亿元，盈利按年增长38.2%。
据《经济通》综合预测，2016及2017年度瑞声的每股盈利分别为2.95元及3.37元，惟月内不乏有最新报告预测高于平均值，如海通证券估为3.25元及4元；德银估为3.04元及3.58元；招商证券估为3.17元及3.69元。目标估值70港元以上，支持位配合100天綫60港元左右参考，遇有回吐低吸。（完）
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。