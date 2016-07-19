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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:25 BJT

国信期货：大连铁矿石期货后期易跌难涨

以下内容节选自7月19日的《期货日报》：

最近，铁矿石期货快速上涨，表现比较抢眼，但脱离基本面的涨势难以持久。7月18日，受到房地产数据不佳影响，铁矿石和螺纹钢期货双双跌停。展望后市，需求减少的铁矿石价格易跌难涨。

铁矿石1609合约在7月13日最高触及466元/吨，之后两天窄幅盘整，成交缩减，上攻动力不足。昨日随着6.1亿资金大举撤离，铁矿石期货终于结束了涨势，大幅下挫，尾盘更是跌停，不仅跌破各条短期均线，KDJ指标也出现死叉，技术面和资金面全线转弱。

　　综合来看，受到多重利空影响，铁矿石后期易跌难涨，应维持偏空思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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