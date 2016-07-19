国信期货：大连铁矿石期货后期易跌难涨

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自7月19日的《期货日报》：
最近，铁矿石期货快速上涨，表现比较抢眼，但脱离基本面的涨势难以持久。7月18日，受到房地产数据不佳影响，铁矿石和螺纹钢期货双双跌停。展望后市，需求减少的铁矿石价格易跌难涨。
铁矿石1609合约在7月13日最高触及466元/吨，之后两天窄幅盘整，成交缩减，上攻动力不足。昨日随着6.1亿资金大举撤离，铁矿石期货终于结束了涨势，大幅下挫，尾盘更是跌停，不仅跌破各条短期均线，KDJ指标也出现死叉，技术面和资金面全线转弱。
综合来看，受到多重利空影响，铁矿石后期易跌难涨，应维持偏空思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。