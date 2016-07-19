金鹏期货：天气炒作未启，大连豆粕期货大幅回落

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自7月19日的《期货日报》：
受美豆主产区和中国长江中下游地区降雨影响，外盘大豆和大连豆粕冲高回落。但美国农业部供需报告利多和天气仍有炒作空间，又使得跌势难以顺利延续。展望后市，现实供需面依旧偏空，天气炒作机会仍然存在，料豆粕短期内会维持振荡走势。
由于前期降雨较多，土壤湿度尚可，短期内美豆天气炒作难兴。而且国内豆粕供应充足，需求不旺。豆粕期货近期有望弱势振荡，但中长期走势仍需密切关注美大豆产区天气状况。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。