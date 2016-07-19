版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:26 BJT

金鹏期货：天气炒作未启，大连豆粕期货大幅回落

以下内容节选自7月19日的《期货日报》：

受美豆主产区和中国长江中下游地区降雨影响，外盘大豆和大连豆粕冲高回落。但美国农业部供需报告利多和天气仍有炒作空间，又使得跌势难以顺利延续。展望后市，现实供需面依旧偏空，天气炒作机会仍然存在，料豆粕短期内会维持振荡走势。

　　由于前期降雨较多，土壤湿度尚可，短期内美豆天气炒作难兴。而且国内豆粕供应充足，需求不旺。豆粕期货近期有望弱势振荡，但中长期走势仍需密切关注美大豆产区天气状况。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐