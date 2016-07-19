中原期货：上期所螺纹钢上行暂停，沪镍看高一线

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自7月19日的《期货日报》：
螺纹钢1610自6月22日以来收盘价首次跌破10天均线，宣布近期上行格局暂告一个段落，期价进入上涨修复期，上方重要阻力在2,430元/吨附近。操作上，在期价处于10天均线和20天均线支撑之间时，等待反弹，以2,430元/吨做止损参与空单，下方重要支撑2,280元/吨附近。
沪镍1609在7月4日突破关键阻力位76,300元/吨后，通过回踩确认支撑，然后启动上涨行情。虽然期价未能创出新高，但下档买盘较多，期价始终维持在10天均线上方。小时图表指标已经充分修复，近日发力上攻的概率较大。操作上，以近期支撑位79,500元/吨做防守，参与多单思路不变，上行目标位86,000元/吨附近。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。