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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:28 BJT

中原期货：上期所螺纹钢上行暂停，沪镍看高一线

以下内容节选自7月19日的《期货日报》：

螺纹钢1610自6月22日以来收盘价首次跌破10天均线，宣布近期上行格局暂告一个段落，期价进入上涨修复期，上方重要阻力在2,430元/吨附近。操作上，在期价处于10天均线和20天均线支撑之间时，等待反弹，以2,430元/吨做止损参与空单，下方重要支撑2,280元/吨附近。

沪镍1609在7月4日突破关键阻力位76,300元/吨后，通过回踩确认支撑，然后启动上涨行情。虽然期价未能创出新高，但下档买盘较多，期价始终维持在10天均线上方。小时图表指标已经充分修复，近日发力上攻的概率较大。操作上，以近期支撑位79,500元/吨做防守，参与多单思路不变，上行目标位86,000元/吨附近。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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