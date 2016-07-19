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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:34 BJT

中原期货：沪胶可回调做多，上行目标首看14,800元/吨附近

以下内容节选自7月19日的《期货日报》：

自7月8日以来，橡胶1701合约上行结构保持较好，低点连线支撑较强。15分钟图表的收缩形态临近突破时间窗口，周线级别MACD再度金叉概率较大，一旦成功，走出新一轮上涨的概率较大。操作上，依托12,500元/吨做防守可以对橡胶进行趋势性做多，上行目标首看14,800元/吨附近。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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