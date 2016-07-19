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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外亚币寻获支撑，同时可见获利了结抛盘

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* 美元/日圆以外亚洲货币周二亚洲盘初全线持坚

* 美元/坡元涨0.22%至1.35上方，美元/韩元涨0.45%至1140

* 美元/台币开高后，回升至32.00上方；美元/马币(林吉特)约报3.98

* 随着下行动能放缓，并没有触发美元/日圆以外亚币强势的因素，只见到获利了结

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.3%，韩股下跌0.3%，新加坡海峡时报指数跌0.25%

(完)

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