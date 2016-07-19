《汇市简讯》美元/日圆以外亚币寻获支撑，同时可见获利了结抛盘

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0127GMT -
* 美元/日圆以外亚洲货币周二亚洲盘初全线持坚
* 美元/坡元涨0.22%至1.35上方，美元/韩元涨0.45%至1140
* 美元/台币开高后，回升至32.00上方；美元/马币(林吉特)约报3.98
* 随着下行动能放缓，并没有触发美元/日圆以外亚币强势的因素，只见到获利了结
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.3%，韩股下跌0.3%，新加坡海峡时报指数跌0.25%
(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。