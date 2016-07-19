更正-芝加哥期市：USDA报告打压玉米期货下跌，但天气预测抑制跌幅

(因英文原文有误，第三段大豆合约应为跌至“10.55-3/4美元”，非“16.73-1/2美元”) 路透悉尼7月19日 - 美国玉米期货周二下跌近1%，因美国农业部(USDA)作物生长报告的 玉米优良率高于市场预期；但对于不利天气状况的忧虑限制了跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约 跌0.83%至每蒲式耳3.60-1/4美元，上日涨 1.4%。 主力大豆合约 跌1%至10.55-3/4美元，周一涨0.85%。 交投最热络的小麦期货 下跌0.81%至每蒲式耳4.26美元，周一时上涨1.1%。 美国农业部(USDA)报告显示美国玉米生长优良率为76%，持平前一周。 在该报告公布前，路透调查分析师的预估值为略为下降。 农业部公布的大豆生长优良率为71%，持平于前一周，并与预估相符。 美国中西部的天气状况仍备受关注。本周气温料将达到华氏95-99度，从密苏里州到南 达科他州的气温可能超过100度。 以下是0116GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 426.00 -3.50 -0.81% -1.84% 465.74 43 CBOT玉米 360.25 -3.00 -0.83% -1.23% 397.62 43 CBOT大豆 1055.75 -10.50 -0.98% -0.61% 1110.55 36 CBOT稻米 $10.73 -$0.03 -0.28% +1.27% $11.11 53 美国原油 $45.09 -$0.15 -0.33% -1.87% $47.67 40 汇率 欧元/美元 $1.107 $0.000 -0.04% +0.30% 美元/澳元 0.754 -0.005 -0.62% -0.45% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> 编译 张若琪/戴素萍 审校 王丽鑫/李爽