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货币新闻 | 2016年 7月 19日 星期二 14:39 BJT

更正-芝加哥期市：USDA报告打压玉米期货下跌，但天气预测抑制跌幅

(因英文原文有误，第三段大豆合约应为跌至“10.55-3/4美元”，非“16.73-1/2美元”)
    路透悉尼7月19日 - 美国玉米期货周二下跌近1%，因美国农业部(USDA)作物生长报告的
玉米优良率高于市场预期；但对于不利天气状况的忧虑限制了跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约 跌0.83%至每蒲式耳3.60-1/4美元，上日涨
1.4%。

    主力大豆合约 跌1%至10.55-3/4美元，周一涨0.85%。
    
    交投最热络的小麦期货 下跌0.81%至每蒲式耳4.26美元，周一时上涨1.1%。
    
    美国农业部(USDA)报告显示美国玉米生长优良率为76%，持平前一周。
    
    在该报告公布前，路透调查分析师的预估值为略为下降。
    
    农业部公布的大豆生长优良率为71%，持平于前一周，并与预估相符。
    
    美国中西部的天气状况仍备受关注。本周气温料将达到华氏95-99度，从密苏里州到南
达科他州的气温可能超过100度。
    
    以下是0116GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           426.00    -3.50  -0.81%    -1.84%     465.74   43
    CBOT玉米           360.25    -3.00  -0.83%    -1.23%     397.62   43
    CBOT大豆          1055.75   -10.50  -0.98%    -0.61%    1110.55   36
    CBOT稻米           $10.73   -$0.03  -0.28%    +1.27%     $11.11   53
    美国原油           $45.09   -$0.15  -0.33%    -1.87%     $47.67   40
    
    汇率
    欧元/美元          $1.107   $0.000  -0.04%    +0.30%
    美元/澳元           0.754   -0.005  -0.62%    -0.45%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>   

    编译 张若琪/戴素萍 审校 王丽鑫/李爽

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