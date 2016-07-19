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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:40 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅上涨，澳洲央行会议记录无意外之处

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* 澳元/美元小幅上涨，此前澳洲央行公布的会议记录没有令人意外之处

* 会议记录重申澳洲央行将依据经济数据做政策决定

* 澳洲央行预期将取决于7月27日澳洲第二季CPI数据结果

* 澳元/美元早前曾测试约0.7535的支撑位(为0.7305/0.7675走势的38.2%回档位)

* 汇价目前徘徊在0.7555左右，日内跌0.5%

(完)

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