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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 09:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元快速转跌，因新西兰元/美元重现抛压

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* 澳元/美元瞬间下跌逾30个点至0.7520下方

* 澳元/美元在澳洲央行公布会议记录后上涨10个点，之后转跌

* 澳元已跌破费波纳奇支撑位0.7535美元，正在测试约0.7520的20日移动均线切入位

* 若跌破0.7520，将下看0.7305/0.7675走势的50%回档位0.7490

(完)

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