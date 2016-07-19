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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 11:27 BJT

路透基点：苏州胜利精密制造首次亮相，求贷8亿元人民币--TRLPC

路透香港7月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国上市
电视机零件生产企业苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次亮相联贷市
场，求贷8亿元人民币(1.194亿美元)两年期无担保贷款，用于运营资本。
    
    唯一的牵头行兼簿记行为汇丰银行，贷款分期偿还，利率为中国人民
银行基准利率的98%。
    
    银行受邀在三个档次参贷：
    
    牵头行承贷1.8亿元人民币及以上，前端费35个基点；主办行承贷1-1
.79亿元人民币，前端费30个基点；安排行承贷5,000-9,900万元人民币，
费用20个基点。
    
    贷款有一年延期选择权。贷款在12个月宽限期后每半年不等额偿还：
(第1-2期)分别偿还6.25%的贷款，如果行使一年延期选择权，余下87.5%
将分八次不等额偿还。
    
    据一名消息人士称，财务协议包括合并有形资产净值不低于72亿元人
民币，杠杆比率为1.75倍，利息保障倍数最低为2.5倍。
    
    贷款在7月4日启动，7月15日对公司苏州总部进行实地访问。承贷截
止日期为8月19日。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 王颖)

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