路透基点：苏州胜利精密制造首次亮相，求贷8亿元人民币--TRLPC

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透香港7月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国上市 电视机零件生产企业苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次亮相联贷市 场，求贷8亿元人民币(1.194亿美元)两年期无担保贷款，用于运营资本。 唯一的牵头行兼簿记行为汇丰银行，贷款分期偿还，利率为中国人民 银行基准利率的98%。 银行受邀在三个档次参贷： 牵头行承贷1.8亿元人民币及以上，前端费35个基点；主办行承贷1-1 .79亿元人民币，前端费30个基点；安排行承贷5,000-9,900万元人民币， 费用20个基点。 贷款有一年延期选择权。贷款在12个月宽限期后每半年不等额偿还： (第1-2期)分别偿还6.25%的贷款，如果行使一年延期选择权，余下87.5% 将分八次不等额偿还。 据一名消息人士称，财务协议包括合并有形资产净值不低于72亿元人 民币，杠杆比率为1.75倍，利息保障倍数最低为2.5倍。 贷款在7月4日启动，7月15日对公司苏州总部进行实地访问。承贷截 止日期为8月19日。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿