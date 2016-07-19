版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 10:25 BJT

日本股市：日经指数受日圆走软提振涨至近六周高点，但软银带来拖累

美元兑日圆 周二稍早升至三周半高位106.32日圆，对日本风险资产来说是好兆头。

“这主要是疲弱日圆再次支撑股市，股市将持续密切追踪汇市走势，”Ichiyoshi Asset Management首席基金经理人Mitsushige Akino表示。

标普500 和道琼工业指数 周一双双创下纪录高位，亦助日经指数一臂之力。

软银股价周二挫跌逾10%至三个半月低位，因其将收购ARM。此为软银迄今最大宗收购案，令其债务负担加深。

东证股价指数 小升0.1%，报1,318.57点。JPX-日经400指数 持平于11,828.14点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐