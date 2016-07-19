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财经报道 | 2016年 7月 19日 星期二 11:56 BJT

中国货币市场：缴税未结束资金面仍小紧，逆回购和MLF续做助稳预期

路透上海7月19日 - 缴税尚未全面结束，中国银行间市场周二资金面仍然小紧，但在逆
回购有所增加，以及央行续做MLF支撑下，券商等类机构亦可轧平头寸。另外，交易员预计
缴税结束后流动性状况将有缓解，因此目前七天期等稍长期限资金借入较隔夜更为容易。
    
    据统计，本周共有2,010亿元两笔中期借贷便利(MLF)到期，其中周一到期835亿元，周
四(21日)1,175亿元；央行周一(18日)对14家金融机构开展MLF操作共2,270亿元。此外，财
政部还将于周四(21日)进行国库现金定期存款招标，期限三个月，计划存款量500亿元。
    
    北京一银行交易员表示，在逆回购增加和MLF续做后，今日早盘资金仍稍微紧张，还是
“缴税因素嘛，七天还好一些。”
    
    她并透露，按时间来看，缴税因素可能至少要持续到周三(20日)。
    
    央行公开市场今日进行了600亿元七天期逆回购，连续第二日单日净投放。 
    
    上海一券商交易员称，虽然资金面不算宽松，但经过努力，轧平头寸问题并不大；而且
预计缴税因素过后，市场会恢复平稳。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
    
      北京时间11:45            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9954     1.9904      +0.50
         七天      2.2756     2.2790      -0.34
         14天     2.5837     2.5865      -0.28
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.4600     2.3550     +10.50
         七天     2.4100     2.2500     +16.00
         14天    2.4000     2.2150     +18.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0100     2.0000      +1.00
         七天   2.3700     2.3500      +2.00
         14天  2.6500     2.6000      +5.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0030     1.9960      +0.70
         七天       2.3080     2.3070      +0.10
         三个月     2.8650     2.8700      -0.50
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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