中国货币市场：缴税未结束资金面仍小紧，逆回购和MLF续做助稳预期

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透上海7月19日 - 缴税尚未全面结束，中国银行间市场周二资金面仍然小紧，但在逆 回购有所增加，以及央行续做MLF支撑下，券商等类机构亦可轧平头寸。另外，交易员预计 缴税结束后流动性状况将有缓解，因此目前七天期等稍长期限资金借入较隔夜更为容易。 据统计，本周共有2,010亿元两笔中期借贷便利(MLF)到期，其中周一到期835亿元，周 四(21日)1,175亿元；央行周一(18日)对14家金融机构开展MLF操作共2,270亿元。此外，财 政部还将于周四(21日)进行国库现金定期存款招标，期限三个月，计划存款量500亿元。 北京一银行交易员表示，在逆回购增加和MLF续做后，今日早盘资金仍稍微紧张，还是 “缴税因素嘛，七天还好一些。” 她并透露，按时间来看，缴税因素可能至少要持续到周三(20日)。 央行公开市场今日进行了600亿元七天期逆回购，连续第二日单日净投放。 上海一券商交易员称，虽然资金面不算宽松，但经过努力，轧平头寸问题并不大；而且 预计缴税因素过后，市场会恢复平稳。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9954 1.9904 +0.50 七天 2.2756 2.2790 -0.34 14天 2.5837 2.5865 -0.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4600 2.3550 +10.50 七天 2.4100 2.2500 +16.00 14天 2.4000 2.2150 +18.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00 七天 2.3700 2.3500 +2.00 14天 2.6500 2.6000 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.0030 1.9960 +0.70 七天 2.3080 2.3070 +0.10 三个月 2.8650 2.8700 -0.50 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。