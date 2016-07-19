韩国金融市场：韩元受人民币疲弱打压走软，韩股下跌

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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海外投资者由开盘时的卖超韩股转为买超，且料将连续第九日买超。 接近中午时，外资已买超325亿韩元。 下跌和上涨家数分别为474家和276家。 石油相关个股下跌，SK Innovation Co Ltd 跌2.0%，S- Oil Corp 则跌1.3%。 三年期韩债期货9月合约 涨0.05点至111.13。 0157GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.1 1,136.4 日圆/韩元 10.7906/95 10.6799 韩国公债期货 * 111.13 111.08 韩国综合股价指数 2,013.45 2,021.11 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/王颖/戴素萍 审校 王兴亚/白云)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。