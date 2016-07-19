台湾汇市：台币兑美元早盘震荡偏贬，因韩元及人民币走弱

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北7月19日 - 台币兑美元 周二早盘震荡偏贬。交易员表示，因国际美元偏强，且韩元兑美元 与离岸人民币兑美元 走贬。此外，台股无法站稳9,000点大关也令台币气虚。
他们指出，虽然外资近期强力买进台股，昨日在现货继续买超148.2亿台币，不过昨日两家外汇经纪公司合计成交量仅10.81亿美元，显示新资金流入力道有限。今日将观察外资在股汇市表现，以作为台币是否转向的指标。
〞最近刚好现金股利要发放，看外资是不是拿钱走人。〞一大型银行交易员说。
银行交易员指出，早盘外资动向尚不明确，台股指数也在9,000点上下震荡整理，可能要稍晚才会有较明确方向。此外，进口商在32.00价位以下承接美元态度转趋积极，因此除非有新资金明显汇入，否则要升破前述价位不易。
本地时间10:19，韩元兑美元报1,141.0，上日收在1,136.4；离岸人民币兑美元报6.7104，上日收在6.7086；台股加权指数 跌0.24%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.952/31.982，上日收在31.850。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.000-32.080
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--中国汇市：一季度离岸人民币指数环比下降，人民币使用水平续跌--中行 (完) (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。