版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 10:37 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘震荡偏贬，因韩元及人民币走弱

路透台北7月19日 - 台币兑美元 周二早盘震荡偏贬。交易员表示，因国际美元偏强，且韩元兑美元 与离岸人民币兑美元 走贬。此外，台股无法站稳9,000点大关也令台币气虚。

他们指出，虽然外资近期强力买进台股，昨日在现货继续买超148.2亿台币，不过昨日两家外汇经纪公司合计成交量仅10.81亿美元，显示新资金流入力道有限。今日将观察外资在股汇市表现，以作为台币是否转向的指标。

〞最近刚好现金股利要发放，看外资是不是拿钱走人。〞一大型银行交易员说。

银行交易员指出，早盘外资动向尚不明确，台股指数也在9,000点上下震荡整理，可能要稍晚才会有较明确方向。此外，进口商在32.00价位以下承接美元态度转趋积极，因此除非有新资金明显汇入，否则要升破前述价位不易。

本地时间10:19，韩元兑美元报1,141.0，上日收在1,136.4；离岸人民币兑美元报6.7104，上日收在6.7086；台股加权指数 跌0.24%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.952/31.982，上日收在31.850。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.000-32.080

最新相关报导链接：

--《全球汇市》土耳其政府平息政变后释然性升势提振美元和英镑

--中国汇市：一季度离岸人民币指数环比下降，人民币使用水平续跌--中行 (完) (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐