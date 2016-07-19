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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 10:57 BJT

路透基点：云顶香港签订5亿美元有担保贷款--TRLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士及香港证交
所文件，马来西亚云顶集团旗下邮轮业务分支--云顶香港在7月14日签订5
亿美元六年期有担保贷款。
    
    Credit Agricole Asia Shipfinance为额度和担保品控管行， Credi
t Agricole CIB、DNB Asia、马来亚银行、RHB Bank和法国巴黎银行为牵
头行。
    
    消息人士称，贷款包括A部分3亿美元定期贷款和B部分2亿美元循环贷
款，利率为225个基点。
    
    担保品为六艘船只。资金用于再融资和一般企业用途。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)

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