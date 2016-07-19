路透基点：云顶香港签订5亿美元有担保贷款--TRLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士及香港证交 所文件，马来西亚云顶集团旗下邮轮业务分支--云顶香港在7月14日签订5 亿美元六年期有担保贷款。 Credit Agricole Asia Shipfinance为额度和担保品控管行， Credi t Agricole CIB、DNB Asia、马来亚银行、RHB Bank和法国巴黎银行为牵 头行。 消息人士称，贷款包括A部分3亿美元定期贷款和B部分2亿美元循环贷 款，利率为225个基点。 担保品为六艘船只。资金用于再融资和一般企业用途。(完) (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)