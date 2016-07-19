路透基点：云顶香港签订5亿美元有担保贷款--TRLPC

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士及香港证交 所文件，马来西亚云顶集团旗下邮轮业务分支--云顶香港在7月14日签订5 亿美元六年期有担保贷款。 Credit Agricole Asia Shipfinance为额度和担保品控管行， Credi t Agricole CIB、DNB Asia、马来亚银行、RHB Bank和法国巴黎银行为牵 头行。 消息人士称，贷款包括A部分3亿美元定期贷款和B部分2亿美元循环贷 款，利率为225个基点。 担保品为六艘船只。资金用于再融资和一般企业用途。(完) (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。