台湾债市：10年公债殖利率早盘小跌，多方看好20年券殖利率修正缩短利差

路透台北7月19日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周二早盘小幅趋跌整理。交易员指出，多方看好20年长券殖利率向下修正以缩短其与10年券间的利差，微量买盘进驻20年券105/9 ，10年券105/4殖利率也跟进小幅走跌，但量能并未明显放大。

他们表示，尽管美国指标10年公债殖利率上交易日续在高档盘旋，及央行今日引导银行间隔夜拆款开盘利率持平于上日开盘价0.176%，但市场仍藉由20年券殖利率修正题材持续偏多整理，令各年期主流券殖利率早盘联袂小幅续跌。

〞今天没什么消息，就是20年券殖利率领跌带下来的。〞一位外商银行交易员说。

另位大型证券交易员指出，目前10年券105/4已经没有气势如虹的力道，预估该券殖利率向下空间已有限，不过自2011年以来20年与10年主流券间的利率约在40-45个基点间窄幅波动，目前两券间利差虽已渐缩小，但仍有空间可以收敛。

美国公债收益率周一收盘变动不大，此前触及四周高位，因股市小幅反弹，且在上周五土耳其政变造成不确定性期间买入公债的投资人缩减仓位。尾盘指标10年期公债 收益率报1.581%，略低于上周五尾盘的1.594%。

本地时间10:56时，105/4殖利率跌1.05基点至0.6675%，成交64.5亿台币；105/9殖利率跌1.6基点至1.1750%，成交5亿台币；台股加权指数 则小涨0.08%。

交易员预估，今日105/4及105/9殖利率主要交投区间料分别在0.665-0.675%、1.16-1.19%。

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