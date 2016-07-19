中国金融：工银亚洲10亿美元AT1债券票面利率4.25%，超额认购约7倍

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透北京7月19日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行 周二称，其独立子公司工银亚洲近日在香港发行10亿美元额外一级资本工具(AT1债券)，票面利率4.25%，期限为永续，首期五年不可赎回，超额认购达到约7倍。
工行新闻稿称，该AT1债券符合巴塞尔III相关规定，最终定价后共收到来自亚洲和欧洲共184户投资人、超过68亿美元的认购额；其中亚洲投资占比88%，欧洲、中东、非洲投资占比12%。
“作为英国脱欧公投后的全球首笔银行资本工具发行，该笔AT1债券的成功发行对于进一步提升中资机构在全球资本市场的知名度和行业影响力具有积极意义。” 新闻稿援引业内人士称。
新闻稿还提到， 此次发行债券创全球美元AT1债券最低发行收益率、亚洲银行业最高评级的美元AT1债券发行及香港银行业最大规模AT1债券发行等多项纪录；其成功发行并能有效提升工银亚洲一级资本充足率及总资本充足率。（完） (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。