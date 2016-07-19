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财经报道 | 2016年 7月 19日 星期二 11:59 BJT

中国金融：工银亚洲10亿美元AT1债券票面利率4.25%，超额认购约7倍

路透北京7月19日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行 周二称，其独立子公司工银亚洲近日在香港发行10亿美元额外一级资本工具(AT1债券)，票面利率4.25%，期限为永续，首期五年不可赎回，超额认购达到约7倍。

工行新闻稿称，该AT1债券符合巴塞尔III相关规定，最终定价后共收到来自亚洲和欧洲共184户投资人、超过68亿美元的认购额；其中亚洲投资占比88%，欧洲、中东、非洲投资占比12%。

“作为英国脱欧公投后的全球首笔银行资本工具发行，该笔AT1债券的成功发行对于进一步提升中资机构在全球资本市场的知名度和行业影响力具有积极意义。” 新闻稿援引业内人士称。

新闻稿还提到， 此次发行债券创全球美元AT1债券最低发行收益率、亚洲银行业最高评级的美元AT1债券发行及香港银行业最大规模AT1债券发行等多项纪录；其成功发行并能有效提升工银亚洲一级资本充足率及总资本充足率。（完） (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)

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